/689093/اتحاد-الكرة-يتقدم-بشكوى-ضد-أحداث-شغب-مباراة-المنتخب-بالسنغال

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، بشكوى رسمية ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسئول الأمن والاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل إنطلاق مباراة الفريقين التي تأتي في إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعرض المنتخب المصري للعنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين وتحديدا محمد صلاح قائد الفريق، كما قامت الجماهير بإرهاب اللاعبين من خلال القاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الاحماء، فضلا عن تعرض حافلات البعثة المصرية للإعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم ارفاقها مع الشكوي.

ويواجه منتخب مصر مع نظيره القاري منتخب السنغال، في لقاء إياب الدور النهائي من بطولة كأس العالم 2022 قطر، والتي تستمر حتى الأن على ملعب الأولمبي بالسنغال.

يشهد المباراة السفيرة نهى خضر سفير مصر بالسنغال، ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وكذا حضور مسئولى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم واتحاد الكرة السنغالى.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق نتيجة إيجابية للتأهل لكأس العالم في اللقاء المقام على ملعب "عبد الله واد"، الذي سيستضيف تلك المواجهة الحاسمة.

تشكيل مصر لمواجهة السنغال

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعه - عمر جابر.

خط الوسط: محمد النني - عمروالسوليه - حمدي فتحي.

خط الهجوم: تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح.

تشكيل السنغال أمام مصر اليوم:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: يوسف سابالي - كاليدو كوليبالي - بابي سيسيه - ساليو سيس.

خط الوسط الدفاعي: نامبليس ميندي - إدريسا جانا جايي.

خط الوسط الهجومي: بونا سار - ساديو ماني - اسماعيلا سار.

خط الهجوم: بولاي ديا.