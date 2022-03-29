/689090/محمد-هنيدي-عن-لاعبي-السنغال-بعد-إحرازهم-هدف-مبكر--شجر-لا-بتتصاب-ولا-بتهنج

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان محمد هنيدي على هدف لاعبي السنغال المبكر.

هنيدي يعلق على هدف السنغال المبكر

وغرد هنيدي عبر تويتر قائلًا: "العيال بتاعت السنغال شجر ولا بتتعب ولا بتتصاب ولا بتهنج.. شجر والله.. شجر".

محمد هنيدي ينشغل في تصوير الجواهرجي

وعلى صعيد آخر، يواصل النجم محمد هنيدى تصوير فيلمه الجديد "الجواهرجي"، مع النجمة منى زكى وهو الفيلم الذي يجمعهما سويا بعد فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية الذي مر على إنتاجه أكثر من 20 عاما. فيلم "الجواهرجى" يقوم ببطولته النجوم محمد هنيدى ومنى زكى ولبلبة، كما وقع الاختيارعلى الفنان أحمد السعدني ليكون أمام هنيدى ويجسد دورا مهما ومحوريا خلال أحداث الفيلم، والفنانة ريم مصطفى، وآسر ياسين، وأحمد حلاوة، وعارفة عبدالرسول، وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدي، ويخرجه إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر.

آخر أعمال هنيدي السينمائية

وكانت آخر أعمال هنيدي على شاشة السينما فيلم "الإنس والنمس" من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته منة شلبي وصابرين وعمرو عبدالجليل، وحاليا موجود في دور العرض السينمائي.

الفيلم يطل على الجمهور بإطلالة كوميدية، حول شاب يسمى "تحسي"” يعمل مديرا لبيت الرعب في الملاهي، ويحب فتاة تدعى "نارمين"، وتجسد شخصيتها منة شلبي، ويكتشف أنها من عالم الجن، وخلال الأحداث تمتزج اللقطات المضحكة، بمشاهد يُفترض أنها ضمن الرعب والإثارة.

ولد الفنان الكوميدي محمد هنيدي في محافظة الجيزة، مصر عام 1965 كان مسرح الجامعة هو بداية عمله وأكمله في المشاركة في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية بأدوار صغيرة منها مسرحية الغفير، ناس كده وكده، عصفور ودبور، محدش يقدر عليهم، عيلة ما حصلتش، على الأصل دور، وعايز اتجوزك، العرضحالجي في قضية نصب، سرقات صيفية.

أول بطولة له كانت في فيلم اسماعيلية رايح جاي مع الفنان محمد فؤاد وحنان الترك ومن إخراج كريم ضياء الدين عام 1997. في هذا الفيلم شارك في غناء أغنية "كامننا" مع الفنان محمد فؤاد ونجحت الأغنية نجاحاً كبيراً جعله يكرر التجربة في أكثر من فيلم بعد ذلك.

عام 1998 قدم أول بطولة مطلقة له في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع مجموعة من الممثلين الشباب وقتها منهم أحمد السقا ومنى زكي وغادة عادل وهاني رمزي ومن إخراج سعيد حامد ونجح الفيلم نجاحاً كبيراً ما حول محمد هنيدي إلى نجم الكوميديا الأول في مصر.