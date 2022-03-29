غلق 4 منشآت طبية مخالفة بالبحيرة

كان محافظ البحيرة، قد كلف رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع الشرطة ومديرية الصحة، وجهاز حماية المستهلك للمرور على المنشآت الطبية ومراجعة التراخيص، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية، وكشفت اللجنة أثناء مرورها على مركز أبو حمص عمل 4 منشآت طبية بدون ترخيص، تعمل فى مجالات العيادات، والمعامل، والتغذية والتخسيس.

أغلقت الحملة المنشآت المخالفة، وحررت محاضر ضد ملاكها، وحذرت من فتحها دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأتى الحملة فى إطار التعاون بين الرقابة والمتابعة فى محافظة البحيرة، وجهاز حماية المستهلك، والعلاج الحر بمديرية الصحة، لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال فحص المنشآت الطبية، ومراجعة تراخيصها، وجودة الأجهزة والعلاجات التى تقدمها هذه المنشآت.

استعدادت البحيرة لاستقبال شهر رمضان

واستعدت محافظة البحيرة لاستقبال شهر رمضان الكريم بحزمة من الاجراءات أبرزها افتتاح معارض “أهلاً رمضان” والتى نجحت فى توفير لالسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، كما شنت مديرية التموين بمحافظة البحيرة حملات مكثفة لضبط محتكرى السلع والمتلاعبين بالأسعار، ونجحت الحملات فى ضبط عدداً من المخالفات المتنوعة أبرزها ضبط كميات من السلع الغذائية قبل بيعها بالسوق السوداء، فضلاً عن ضبط كميات أخرى مجهولة المصدر

محافظ البحيرة يتابع استعدادات شهر رمضان

ومن جانبه أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة تسعى ملاحقو انتشار ظاهرة احتكار السلع، لافتاً إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم بكافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أنه تم إعداد غرفة عمليات مركزية لمتابعة شكاوى المواطنين، موضحاً أن هناك أرقام تم تخصيصها لتلقى شكاوى أهالى المحافظة.

وأضاف محافظ البحيرة أنه تم الاستعداد لتنفيذ حملات تموينية على الأسواق بالتنسيق مع مديرتى الصحة والطب البيطرى لملاحقة المتلاعبين فى الأسواق ومحتكرى السلع، مشدداً على أهمية الابلاغ الفورى حال رصد أية مخالفة للتعامل معها بالشكل اللازم فى الإطار الذى ينظمه القانون.

كما شدد محافظ البحيرة على ضرورة التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين، مؤكداً أنه لا تهاون مع المخالفين حال رصدهم، مؤكداً أن هناك عقوبات رادعة فى انتظار المخالفين.