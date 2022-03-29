/689085/طليقة-أحمد-الفيشاوي-لمتداولي-صورهما-الساخنة-في-واحد-في-حياتي-عيب-كده

أعادت طليقة الفنان أحمد الفيشاوي ندى الكامل نشر صورة لها منشورة على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقبل أحمد الفيشاوي على الريد كاربت، وطلبت من الجميع التوقف عن نشر مثل هذه الصور لأن بحياتها إنسان لا يقبل مثل تلك الصور.

دوت الخليج يرصد استمرار ندى الكامل في بعث رسائل استفزازية للفنان أحمد الفيشاوي بعد الطلاق.

ندى الكامل تعلق على صور تقبيلها لأحمد الفيشاوي على السوشيال ميديا

علقت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي على إحدى الصور المنتشرة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقبل أحمد الفيشاوي في إحد المهرجانات التي ظهرا فيها سويًا وقت زواجهما، وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: " خلاص بقي ..وعيب كده..دي دلوقت منطقه اعراض ..والحياه دي خلصت وراحت..وانا ست مشيت ب ادبي واحترامي..ملوش لزوم اخبار زي دي بعد شهور من الانفصال".

واستكملت: " مش كل شويه حد هيضايقني ب حاجه زي دي...انا بتضايق وبحس اني كأني مخدتش قرار ان الناس تنساني.. وكأني معملتش حاجه ولا حاولت جاهده اني امشي واختار الراحه".

ندى الكامل: "في إنسان في حياتي مايحبش كده"

وقالت ندى الكامل أيضًا: "لو مش هاممكوا انا..الرجاء المحافظه علي اللي حواليا وان فيه شخص او ناس لما بتشوف الكلام ده بيزعلوا لانه فات وانا قفلت عليه وبدأت حياه وصفحه جديده وحب وراحه كنت بتمناها"، وكأنها تبعث برسائل غير مباشرة إلأى أحمد الفشاوي عن دخول آخر إلى حياتها، وأنها فضلت البعد عن الفيشاوي للحصول على الراحة والبعد عن التعب.

وأضافت: " مره تانيه حياتي فيها انسان ميحبش كده ابدا وانا ممنونه ليه انه تخطي الحاجز ده".

طليقة أحمد الفيشاوي تطلب من الجمهور عدم تداول صورها مع أحمد الفيشاوي

وقالت الكامل في نهاية تعليقها: "بلاش خوض في اللي عدي وكان بارادتي اني اعديه..ودي مش اول مره اشوف حاجه زي دي...بعدي كتير بس كان لازم وقفه شويه ..انا مبقتش ماده اعلاميه ولا بحاول"، ودعمها متابعيها ومحبيها على موقع إنستجرام، وطالبوا جميع الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الحفاظ على خصوصيتها.