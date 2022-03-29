الإعلامى أحمد الطاهرى يحتفل بعقد قرانه

جدة - نرمين السيد - فى حفل عائلى، احتفل عميد عائلة البسيونى بالمنصورة رجل الأعمال الدكتور أحمد البسيونى، بعقد قران كريمته نجوى على الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روزاليوسف نائب رئيس قناة إكسترا نيوز.





شهد عقد القران اللواء عماد صلاح المدير الإقليمي لفنادق هيلتون مصر، والمخرج محمد بدوى، والمستشار هيثم أسامة المحامى العام الأول لنيابات النقض الجنائى ورجل الأعمال هانى زلط.

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