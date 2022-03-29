التعليم: إعلان نتيجة انتخابات اتحاد طلاب المدارس لأعضاء المكتب التنفيذى 

جدة - نرمين السيد - أجُريت اليوم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انتخابات اختيار أعضاء المكتب التنفيذى لأعضاء الاتحاد للعام الدراسى الجارى 2021-2022، من خلال الموضوع المحورى "الاتحادات الطلابية مواطنة وتنمية" وذلك عبر شبكات الفيديو كونفرانس، حيث تم التصويت من قبل طلاب الجمهورية لاختيار أعضاء المكتب، ويتضمن المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مدارس مصر 27 طالبًا كأعضاء فى المكتب.





وقد حصل الطالب مازن مصطفى قرنى محمد من محافظة القاهرة على منصب (الأمين)، والطالبة سارة إيهاب رشاد إبراهيم من محافظة الإسكندرية على منصب (الأمين المساعد).

وقال أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس، إن الانتخابات تجرى بكل شفافية ونزاهة، كما أنها تعطى الطلاب دروسًا فى الديمقراطية، موضحًا أنه تم الانتهاء من التصويت لاختيار أعضاء المكتب التنفيذى الـ"27" على أن يتم فرز الأصوات وإعلان النتيجة، وتم استكمال انتخابات اختيار الأمين والأمين المساعد لاتحاد طلاب المدارس مباشرة.

وأوضح موسى، أن التصويت لاختيار المكتب التنفيذى لاتحاد الطلاب تم من خلال 189 طالبًا أعضاء الاتحاد على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الـ27 عضوًا بالمكتب التنفيذى يتم اختيارهم بواقع طالب من كل محافظة يمثل جميع طلاب المحافظة.

وأعلن "موسى" أنه تم التصويت من جميع محافظات الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس على عضوية المكتب التنفيذى للأمين والأمين المساعد على مستوى الجمهورية.