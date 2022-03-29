خاطرة التراويح وموائد الرحمن بشروط.. إجراءات جديدة للأوقاف فى رمضان

وهنأ وزير الأوقاف مديرى المديريات الإقليمية وجميع العاملين بوزارة الأوقاف بشهر رمضان المبارك، سائلا الله (عز وجل) أن يجعله شهر يمن وخير وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، مؤكدا على ضرورة الالتزام التام بنظافة وتعقيم بيوت الله (عز وجل) يوميا خلال شهر رمضان المبارك، موجها بسرعة القيام بحملة نظافة لجميع مساجد الجمهورية لاستقبال الشهر الفضيل اعتبارا من يوم غد الأربعاء.
وأكد على السماح بدرس العصر وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون هذه الدروس بالمساجد الكبرى الرئيسية الجامعة فقط، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعى، على أن يكون درس العصر فى حدود عشر دقائق بعد صلاة العصر، وخاطرة التراويح فى حدود خمس دقائق إلى سبع دقائق كحد أقصى فى جلسة الاستراحة بعد الركعات الأربع الأولى من صلاة التراويح.
وعن فتح دور المناسبات والسماح بإقامة موائد الرحمن أشار وزير الأوقاف إلى أن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء وافقت على فتح دور المناسبات بدءا من الجمعة 1 أبريل 2022، مع الالتزام بإجراءات التباعد وارتداء الكمامة، كما وافقت اللجنة كذلك على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون وزارة الأوقاف مسئولة عن المساجد وملحقاتها، وبتصريح منها، وتكون وزارة التنمية المحلية من خلال المحافظين مسئولة عن إقامتها فى الأماكن العامة وبتصريح منها.
وحذر أنه من غير المسموح إقامة أى أنشطة بدون تصريح مسبق، مع ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على جميع مساجد الجمهورية للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية.
وعن مشروع صكوك الإطعام أشاد وزير الأوقاف بجهود المديريات الإقليمية فى مشروع صكوك الإطعام، حيث بلغت حصيلة الصكوك فى الأسبوع الرابع للمشروع (8691000) جنيه وذلك قبل انطلاق الشهر الكريم، حيث تكثف وزارة الأوقاف من رعايتها للأسر الأولى بالرعاية فى إطار دورها المجتمعى لوزارة الأوقاف، وبالتنسيق مع كل من وزارتى التموين والتضامن الاجتماعى، والسادة المحافظين بشأن توزيع نصف مليون شنطة غذائية بواقع ألفى طن (ألف طن سكر + ألف طن أرز)، بالإضافة إلى 500 طن لحوم، وذلك من الموارد الذاتية للوزارة.
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