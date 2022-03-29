عمرو القطامي يطالب بكشف استهلاك مراكز الشباب من الكهرباء.. ويؤكد: مناطق بالواحات لا يوجد بها تيار كهربائي..فيديو

/689066/عمرو-القطامي-يطالب-بكشف-استهلاك-مراكز-الشباب-من-الكهرباء-ويؤكد-مناطق-بالواحات-لا-يوجد-بها-تيار-كهربائيفيديو

قال النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن هناك ٤ ملاحظات، بشأن فواتير الكهرباء، أولهم: هل تم تقديم كشف باستهلاك مراكز الشباب للكهرباء، موضحا أن اللجنة بحاجة لمعرفة قيمة استهلاك مراكز الشباب وما قدمته الوزارة .

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وأضاف القطامي، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة: نحن بحاجة إلى توضيح من وزارة الكهرباء باستهلاك مراكز الشباب وتحديد المبالغ المطلوبة حتي لا يكون هناك أزمات.

النائب عمرو القطامي: يوجد أزمة فعلية في قراءة العدادات

وفيما يخص قراءة العدادات، أكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على وجود أزمة فعلية، موضحا أن ليس كل العدادات مما يسبب مشاكل.

وأكد القطامي، أن الدولة ومجلس النواب كيان واحد والجميع يعمل من أجل المواطن دون تمييز أو تفريق ، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي يقوم بتطوير جميع المناطق والمحافظات وعلينا أن نستغل هذا التطوير .

وتطرق عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلي منطقة الواحات بمحافظة الجيزة، موضحا أنه لا يجوز أن يكون هناك بعض المناطق بالواحات لا يوجد بها كهرباء، مضيفا:هناك مواطنين يعيشون بالظلام والناس تعاني وهم أهالينا وعلينا أن ننقذهم من هذا الضرر والبعض شغال علي مولدات.

وشدد القطامي، أن منطقة الحيث بالواحات، قطعت بها الكهرباء ما يقرب من ٣٦ ساعة مما أفسد حياتهم، مؤكدا أن دخول التيار الكهربائي لهذه المناطق سيوفر الكثير علي الدولة. ومن جانبه، علق رئيس اللجنة المهندس حسام عوض الله، علي هذه الملاحظة، قائلا: محتاجين حصر بكل المناطق التي تحتاج إلي تيار كهربائي للعمل علي حلها.