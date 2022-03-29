تشكيل هجومي للسنغال أمام مصر بمباراة الإياب في تصفيات كأس العالم

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أعلن السنغالي أليو سيسه المدير الفني لمنتخب بلاده، عن تشكيل فريقه لمواجهة المنتخب الوطني، في مباراة الإياب بتصفيات كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة السنغال ومصر في الساعة السابعة مساء، في لقاء يجمع بين الطرفين في إياب الدور النهائي من تصفيات، القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

تشكيل السنغال أمام مصر اليوم:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: يوسف سابالي - كاليدو كوليبالي - بابي سيسيه - ساليو سيس.

خط الوسط الدفاعي: نامبليس ميندي - إدريسا جانا جايي.

خط الوسط الهجومي: بونا سار - ساديو ماني - اسماعيلا سار.

خط الهجوم: بولاي ديا.

أرقام هامة من فوز مصر على السنغال بتصفيات كأس العالم

- مصر المنتخب الوحيد الذي فاز على أرضه في الذهاب

- مصر المنتخب الوحيد الذي فاز من المنتخبات المصنفة ثانيا

- أول فوز لمصر على السنغال وأول هدف من 2006

- 210 دقيقة في آخر مواجهتين السنغال لم تحرز أي هدف

- مصر أحرزت هدف في أخر مواجهتين بـ210 دقيقة

نجح المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على السنغال، في لقاء الذهاب باستاد القاهرة الدولي، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء شهد عليه استاد القاهرة الدولي.

جاء هدف منتخب مصر في شباك السنغال، بالدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، عن طريق أليو سيس، ليعطي مصر الأفضل حتى الأن في لقاء الإياب بداكار.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال – رامي ربيعة – علي جبر - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - محمد النني - حمدي فتحي -إمام عاشور - محمد مجدي قفشة - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد - مروان حمدي.