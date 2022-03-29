/689061/لمة-رمضان-بعد-3-أيام-محمد-رمضان-يروج-لمسلسل-المشوار-الحلقة-الأولى

أيام قليلة تفصلنا عن السباق الرمضاني 2022، وبدأ العد التنازلي لعرض أولى حلقات بعض المسلسلات ومن بينهم مسلسل المشوار الحلقة الأولى.

دوت الخليج يرصد ترويج الفنان محمد رمضان لمسلسل المشوار الحلقة الأولى.

مسلسل المشوار الحلقة الأولى

وروج الفنان محمد رمضان لمسلسله المشوار الحلقة الأولى من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، من خلال نشره صورة شخصية له وعلق عليها قائلًا: "لمة رمضان.. المشوار بعد 3 أيام، ثقة في الله نجاح".

أبطال مسلسل المشوار الحلقة الأولى

ويشارك في بطولة مسلسل «المشوار» محمد رمضان، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، ندا موسى، أحمد صفوت، سارة عبدالرحمن، محمد حمامصي، والعمل من تأليف محمد فريد، ومن إخراج محمد ياسين.

أحداث مسلسل المشوار

تدور أحداث مسلسل «المشوار»، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، حول «ماهر»، الذي ينتمي لطبقة فقيرة وتجسد دور زوجته الفنانة دينا الشربيني، التي تقدم شخصية «ورد»، ويتورط ماهر خلال الأحداث في تجارة الآثار، وتطارده مباحث الآثار طوال أحداث المسلسل في محاولات منه لإثبات براءته.

على الصعيد الآخر، طرح الفنان محمد رمضان، مؤخرًا، كليبه الغنائي الجديد «باي باي ثانوية» عبر قناته على موقع «يوتيوب»، ويضم فريق عمل الكليب الغنائي إسلام شندي الذي شارك في كتابة كلمات الأغنية مع فريق أجنبي، وهو من إخراج ياسر سامي.

وتقول كلمات أغنية «باي باي ثانوية»:

كنت فاكرها سيجارة عادية .. لكن طلعت سيجارة محشية ولاد الحرام عملوها تاني فيا وانا عندي بكره امتحان ثانوية

عملوها فيا ضحكوا عليا ودماغي فجأة لفيت بيا كان نفسي انجح في الثانوية امي ها تجبلي عربية

لو جيبت ٨٠ ٪ بـ سيجارة منهم قضوا عليا خربوها ولاد المؤذية انا شايف أفلام هزلية حواليا شلة حرامية

انا حواليا شله حرامية عيال مش ميه ميه ولاد مؤذية .. باي باي ثانوية .. انا حواليا شله حرامية .. مفيش عربية

أيوه فاتتني الامتحانات بالغلط دخلت مدرسة بنات بنت جميلة بتـ رطم روسي خدتها اوريها رقم جلوسي

ويارتني ما شوفت الروسية، قبل امتحان الثانوية طلعت هي كمان مؤذية متفقة معاهم عليا

انا حواليا شله حرامية .. (مفيش عربية) .. فين رجليا دماغي مش فيا .. عطشان ادوني مية عيال مش ميه ميه .. سيجارة فرعونية

عقلي لعبني وقالي نكمل ضميري تاعبني ومخي منمل قولت انا ها اعمل فورمه واحمل

قومت مسكت البار والدامبل شديت بطني وعليت بينـ جي

نشفت كتافي ومجانسي وقفت المحشي بقيت هيلثي وصحابي ها اخلعهم مع درسي

مفيش عربية .. انا حواليا شله حرامية فين رجليا انا حواليا شله حرامية دماغي مش فيا .. انا حواليا شله حرامية عطشان ادوني مية عيال مش ميه ميه سيجارة فرعونية

توبه خلاص مش هشرب تاني انا كل صحابي شبه الألماني

ها ارجع اركز وانجح تاني انا ها ابعد عن كل اللي اذاني بصوا عليا شوفوا النية

شهرين قافل اوضتي عليا .. وها جيب الـ ٨٠ ٪ وامي ها تجبلي العربية وخلاص خلصنا الثانوية وها نخربها في الكلية

وتربن تربن تن تربن هاتها بقي من الثلاجة

نجحنا باي باي ثانوية