مفاجأت في تشكيل مصر لمواجهة السنغال

أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيلة الفراعنة لمواجهة السنغال، ضمن لقاء الإياب من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ويسعى منتخب مصر لتحقيق نتيجة إيجابية للتأهل لكأس العالم في اللقاء المقام على ملعب "عبد الله واد"، الذي سيستضيف تلك المواجهة الحاسمة. وجاء تشكيل مصر لمواجهة السنغال كالتالي حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: أحمد فتوح. ياسر إبراهيم. رامي ربيعه. عمر جابر خط الوسط: محمد النني. عمروالسوليه . حمدي فتحي خط الهجوم: تريزيجيه. عمر مرموش. محمد صلاح قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال فى حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي. فى خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال – علي جبر – رامي ربيعه - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم. فى خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا. فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح. فى خط الهجوم: مصطفى محمد - مروان حمدي. قائمة السنغال لمواجهة مصر حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي" - ألفريد جوميس "رين الفرنسي" - سيني ديانج "كوينز بارك رينجرز الإنجليزي" خط الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني" - ساليو سيس "نانسي الفرنسي" - كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي" - بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني" - عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي" - إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي" - عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي" - فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي" – يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني". خط الوسط: شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي" - بابي جاي "مارسيليا الفرنسي" - نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي" - إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي" - مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي" - مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني" - جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي". خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي" - إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي" - بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي" - كيتا بالدي "كالياري الإيطالي" - حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي" - بولاي ديا "فياريال الإسباني" - فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي" - مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي".

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