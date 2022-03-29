/689058/وحشتني-مي-عز-الدين-تعرب-عن-اشتياقها-للتمثيل-مع-أحمد-زاهر

عبرت الفنانة مي عز الدين عن اشتياقها الشديد للتمثيل مع صديقها الفنان أحمد زاهر في مسلسلها الرمضاني القادم «جزيرة غمام» وذلك عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

دوت الخليج

وكتبت ياسمين عبد العزيز على هذه الستوري: وحشتني يا زاهر..كتيبة التمثيل اللي أنا فيها دي كان ناقصها انت ويعلنو الحرب.

مسلسل جزيرة غمام رمضان 2022

ومن المقرر عرض مسلسل «جزيرة غمام» بطولة مي عز الدين في رمضان 2022 حصريا على قناة «الحياة» الفضائية فضلًا عن منصة «Watch it» الإلكترونية.

قصة مسلسل جزيرة غمام

وتدور أحداث العمل حول علاقة 3 أشقاء ببعضهم، وتحدث بينهم كثير من الصراعات، ويتهم الشقيق الأكبر بقتل شقيقه الأصغر، ولكن نكتشف في النهاية أنه لم يمت في إطار غامض، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحًا ساحقًا ويلاقي ردود فعل إيجابية كغيره من أعمال مي عز الدين.

أبطال مسلسل جزيرة غمام

ويشارك في مسلسل «جزيرة غمام» نخبة من نجوم الفن، منهم طارق لطفي، أحمد أمين، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، ومحمد جمعة، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

من هي مي عز الدين

مي عز الدين ممثلة مصرية من مواليد 19 يناير 1980 ولدت في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة أبو ظبي واقامت فيها لأربع سنوات ثم عادت لبلدها مصر، حصلت على الإجازة الجامعية في الآداب قسم اجتماع من جامعة الإسكندرية. مثلت العديد من الأدوار في السينما المصرية والإنتاج التلفزيوني في مصر الحديث.

علمت مي في عام 2001 أن الفنان محمد فؤاد يبحث عن وجه جديد ليشاركه البطولة في فيلمه رحلة حب، فأخذت الزمام في يدها وطلبت من صديق العائلة المخرج منير راضي أن يعرفها على مخرج الفيلم المخرج محمد النجار، بعد ذلك اقترح على الفنان محمد فؤاد الذي أُعجب بها وأسند إليها الدور.

أما الظهور الثاني لها فكان في مسلسل أين قلبي، إذ لعبت فيه دور ابنة الفنانة يسرا في المسلسل الذي خطفت فيه الأنظار بشكل ملحوظ.