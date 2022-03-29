/689056/وزير-الرياضة-يصل-ملعب-مباراة-مصر-والسنغال-لمؤازرة-المنتخب-الوطني

وصل أشرف وزير الشباب والرياضة إلى الملعب الأوليمبى الجديد بمدينة ديامينياتو بالعاصمة السنغالية "داكار" لحضور مباراة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم أمام نظيره السنغالى ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يأتى حضور وزير الشباب والرياضة المباراة فى إطار تقديم الدعم والمؤازرة للاعبي المنتخب الوطنى فى المباراة المرتقبة أمام السنغال، والتحفيز المعنوى للاعبين مع تواجد الجماهير المصرية التى توجهت إلى السنغال لحضور المباراة .

يشهد المباراة السفيرة نهى خضر سفير مصر بالسنغال، ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وكذا حضور مسئولى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم واتحاد الكرة السنغالى.

وتنطلق مباراة العودة بين مصر والسنغال فى تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء فى المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم بقطر ٢٠٢٢م، وانتهت المباراة الأولى بفوز منتخب مصر على السنغال بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى.

وشهدت الساعات الجارية قبل انطلاق المباراة المرتقبة بين السنغال ومصر، على توافد عدد كبير من الجماهير المصرية في مدرجات اللقاء بين الطرفين، لمساندة ومؤازرة الفراعنة أمام أسود التيرانجا على أرضهم.

نتيجة مباراة الذهاب بين مصر والسنغال

نجح المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على السنغال، في لقاء الذهاب باستاد القاهرة الدولي، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء شهد عليه استاد القاهرة الدولي.

جاء هدف منتخب مصر في شباك السنغال، بالدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، عن طريق أليو سيس، ليعطي مصر الأفضل حتى الأن في لقاء الإياب بداكار.

يبحث المنتخب الوطني عن البطاقة الرابعة في تاريخ مشاركة المنتخب في بطولة كأس العالم، والتي سبق وحصدها في النسخة الأولى من البطولة 1934 بإيطاليا، وجاءت المشاركة الثانية 1990 بإيطاليا أيضاً، والثالثة في النسخة الماضية والأخيرة بروسيا 2018.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال – علي جبر – رامي ربيعه - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد - مروان حمدي.