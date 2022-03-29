جماهير السنغال تتعدى على حافلة منتخب مصر «صور»

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تعدى بعض مشجعي المنتخب السنغالي على حافلة منتخب مصر، أثناء دخولها ملعب المباراة "عبد الله واد"، الذي سيتضيف المباراة الهامة بين الفريقين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووصلت حافلة منتخب مصر إلى ملعب المباراة منذ قليل وسط تشديد أمني، ولكن تكدست الجماهير أمام الحافلة، وتعدى بعضهم عليها، ولكن سيطرت الشرطة على الأمر ودخل منتخب مصر إلى ملعب اللقاء دون وقوع أي إصابات.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق نتيجة إيجابية للتأهل لكأس العالم في اللقاء المقام على ملعب "عبد الله واد"، الذي سيستضيف تلك المواجهة الحاسمة.

حرصت جماهير مصر على التواجد بجانب المنتخب الوطني في داكار، لمؤازرة الفريق أمام السنغال، في مباراة الإياب بالدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

نتيجة مبارة الذهاب بين مصر والسنغال

نجح المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على السنغال، في لقاء الذهاب باستاد القاهرة الدولي، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء شهد عليه استاد القاهرة الدولي.

جاء هدف منتخب مصر في شباك السنغال، بالدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، عن طريق أليو سيس، ليعطي مصر الأفضل حتى الأن في لقاء الإياب بداكار.

يبحث المنتخب الوطني عن البطاقة الرابعة في تاريخ مشاركة المنتخب في بطولة كأس العالم، والتي سبق وحصدها في النسخة الأولى من البطولة 1934 بإيطاليا، وجاءت المشاركة الثانية 1990 بإيطاليا أيضاً، والثالثة في النسخة الماضية والأخيرة بروسيا 2018.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال – علي جبر – رامي ربيعه - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد - مروان حمدي.