ميناء دمياط تستقبل 28 سفينة متنوعة اليوم

تداول بضائع 28 سفينة بميناء دمياط أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 28 سفينة وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة 18703 أطنان تشتمل على 13712 طن فوسفات، و100 طن يوريا، و691 طن نترات، و4200 طن كوارتز، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41232 طن تشتمل على 7982 طن قمح، و9531 طن حديد، و5800 طن خردة، و10956 طن ذرة، و5000 طن فول، و1840 طن خشب زان، و413 رأس ماشية "عجول تسمين"، بإجمالي وزن 123 طنا.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 126 حاوية مكافئة تشتمل على خضراوات مثل "بطاطس، وبطاطا، وبقدونس، وفاصوليا، وفلفل، وخرشوف، وخضار مجمد مشكل"، وحاصلات زراعية مثل "كركدية، وثوم، وريحان، وأعشاب، وكراوية، وليمون، وبصل، وزيتون، وبرسيم"، وفواكة مثل "فراولة، ويوسفي، وبرتقال، وجوافة"، يتم تصديرها إلى الإمارات، والسعودية، والأردن، وبلجيكا، وكرواتيا، وهولندا، وأمريكا، وبولندا، والهند، وإيطاليا، وسلوفينيا، وأسبانيا، وألمانيا، وباكستان. كما بلغ عدد الحاويات الوارد 630 حاوية مكافئة والحاويات الترانزيت 1559 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 124183 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 120676 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5261 شاحنة.

وكيل اوقاف دمياط يتابع استعدادات رمضان

بدأت مديرية الأوقاف بدمياط ،بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم.، بتجهيز المساجد وفرشها وتطهيرها وتعقيمها ووضع ملصقات للمصلين للحفاظ علي التباعد، وشهدت مساجد محافظة دمياط تكثيف لحملات التطهير خلال الفترة الماضية.

وصرح الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، أن مديرية الأوقاف قد استعدت لشهر رمضان ،وصلاة التراويح خلال شهر رمضان الكريم حيث تم تخصيص 900 مسجد من مساجد المحافظة لصلاة التراويح وتم البدء في تعقيم جميع المساجد. مؤكداً على ضرورة الالتزام بالضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف لمراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى.

وقال الشيخ محمد سلامة أنه تم توزيع الخطباء والأئمة المعتمدين من الأوقاف، والبدء في تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامة المصلين، مشيراً إلى ضرورة التعاون بين القيادات التنفيذية وبين المواطنين من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.