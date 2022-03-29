/689052/النائب-إيهاب-رمزى-بمناقشات-اتحاد-جمعيات-التنمية-الاقتصادية-البرلمان-عليه-دور-هام-بحل-إشكاليات-المشتريات-الحكومية

طالب النائب إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب، بضرورة طرح كل إشكاليات المشتريات الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على طاولة البرلمان خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج

جاء ذلك في كلمته بفعاليات المؤتمر الختامى لبرنامج تمكين المشروعات الصغيرة من أجل سد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية،والذى ينظمه اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية.

ولفت النائب إيهاب رمزى إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحتاج للدعم والمساندة وليس عدم تطبيق القانون التي اقرها البرلمان وخاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

النائب إيهاب رمزى بمناقشات اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية :البرلمان عليه دور هام بحل إشكاليات المشتريات الحكومية

وشهدت الفعاليات عرض دراسة من اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بشأن فجوة التطبيق ومصاعب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى الحصول على حصة من التعاقدات الحكومية كما نص عليها القانون.

وحضر اللقاء نواب البرلمان منهم النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب مصطفى السيد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والنائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب.