القائم بأعمال وزير الصحة من البرلمان: «طلبات نقل التكليف لأماكن قريبة كتيرة..والناس كلها عندها ظروف»

/689050/القائم-بأعمال-وزير-الصحة-من-البرلمان-طلبات-نقل-التكليف-لأماكن-قريبة-كتيرةوالناس-كلها-عندها-ظروف

لأكد الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، أن هجرة الأطباء ليست السبب الأساسي فى عجز أعدادهم فى المستشفيات فى المحافظات، لافتا إلى أن السبب الحقيق يرجع إلى ما يقدم للطبيب ليقبل على العمل فى وزارة الصحة، موضحا أن المقابل المادي ليس العامل الأساسي والوحيد، بل هو جزء من مجموعة من العوامل الاخري كالتدريب والتأهيل فى اماكن معتمدة، والحصول على شهادات علمية، مضيفا” أن إنشاء المجلس الصحي يعمل على هذا الجانب وجاري تشكيل لجنة لعمل اللائحة التنفيذية للمجلس”.

دوت الخليج

القائم بأعمال وزير الصحة من البرلمان: «طلبات نقل التكليف كتيرة..والناس كلها عندها ظروف»

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لعقد جلستي استماع بشأن تكليف أعضاء القطاع الصحي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة.

وأوضح القائم بأعمال وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، أن الوازرة تبحث مع اللجنة تطويع الضوابط لتحقيق الوصول لرؤية موحدة ، حول ما يحتاجة الأطباء والنقابة، مضيفا “ لو نزلنا بقرارت فوقية على الاطباء فى تخصصاتهم أو اماكنهم أو الأماكن اللي هيشتغلوا فيها، أو الاعداد النتائج لن تكون مرضية.

وقال الوزير: أن الدكتورة سحر حلمي، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، تعمل على تطبيق اللاوائح والقوانين، قائلا:” طلبات نقل التكليف كتيرة..وبنزعل ناس كتير.. وقلت للدكتورة سحر أوعي أطلب منك حاجدة غلط وتعمليها”، مشددا على أن الاستثناء لابد ان ينطبق على الجميع ، مضيفا” الناس كلها عندها ظروف”، لافتا إلى أنه تم عمل نموذج لاخذ رأي الاطباء فى فترة الامتياز، هل نسير على النظام القديم أو الجديد فى التكليف، والذي يستهدف تكليف الجميع بشكل عام، ولا لمن يريد عمل ماجستير من خلال الجامعة أو أماكن الزمالة.

وشدد القائم باعمال وزير الصحة، على ضرورة وجود توافق بين احتياجات الوزارة المبنية على إعداد صحيحة ومحسوبة، وليس على أساس المواقع الجغرافية بعينها، لافتا إلى أن لجنة قطاع الصيدلة ونقابة الصيادلة ، اعدت تقرير عن اعداد الصيادلة فى مصر مقارنة بالنسب العالمية حيث بلغت 4 أضعاف النسب العالمية.