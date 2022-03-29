/689049/أول-تعليق-من-جايدا-بينكيت-بعد-أزمة-زوجها-ويل-سميث-في-حفل-الأوسكار

خرجت الفنانة جايدا بينكيت سميث لتعلق على واقعة صقع زوجها ويل سميث لمقدم حفل الأوسكار أمام الجميع بعدما تنمر على شكلها نظرًا لإصابتها بمرض الثعلبة.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من زوجة ويل سميث بعد أزمته في حفل الأوسكار.

زوجة ويل سميث بعد واقعة حفل الأوسكار

وكتبت زوجة ويل سميث عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "حل موسم التعافي وأنا جاهزة من أجله».

اعتذار ويل سميث

وكان قد اعتذر ويل سميث عما بدر منه في الحفل وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: "إن العنف بجميع أشكاله سام ومدمر، كان سلوكي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية غير مقبول ولا يغتفر، النكات على حسابي هي جزء من الوظيفة، لكن النكات حول حالة جادا الطبية كانت أكثر من أن أتحملها وكان رد فعلها عاطفيًا".

وتابع: "أود أن أعتذر لك علنًا يا كريس كنت خارج الخط وكنت مخطئا أشعر بالحرج وأفعالي لم تكن مؤشرا على الرجل الذي أريد أن أكونه، لا مكان للعنف في عالم الحب واللطف".

وأضاف: "أود أيضًا أن أعتذر للأكاديمية ومنتجي العرض وجميع الحاضرين وكل من يشاهده حول العالم، أود أن أعتذر لعائلة ويليامز وعائلة الملك ريتشارد، يؤسفني بشدة أن سلوكي قد لوث ما كان رحلة رائعة لنا جميعًا".

معاناة زوجة ويل سميث مع مرض الثعلبة

وكانت بينكيت سميث قد كشفت عن تشخيص إصابتها بداء الثعلبة عام 2018، وتحدثت علنًا عن هذه الحالة المرضية التي لا علاج لها. وفي إحدى حلقات برنامجها الحواري "Red Table Talk"، استرجعت اللحظة "المرعبة" التي لاحظت فيها للمرة الأولى أنها تفقد "خصلًا من شعرها" أثناء الاستحمام.

وقالت إنّها "كانت واحدة من تلك الأوقات في حياتي، حيث كنت أرتجف من الخوف حرفيًا"، متابعة: "لهذا السبب قمت بقص شعري، واستمريت بذلك الأمر".

نشرت بينكيت تحديثًا حول معاناتها مع هذا المرض على "إنستغرام"، قالت فيه إنها بدأت تتعامل مع هذا المرض وأن "الثعلبة وأنا سنكون أصدقاء ... نقطة!"

وكتبت في المنشور الذي ترافق ومقطع فيديو يظهر لمتابعيها منطقة جديدة من فقدان الشعر "يصعب إخفاؤها"، أنّها "ستحلق شعرها كليًا ولا أحد سيفكر بأنها أجرت عملية في الرأس أو شيء آخر"، مضيفة أنها ستستخدم "بعض أحجار الراين" حتى "تصنع تاجًا صغيرًا لها".