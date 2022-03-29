/689048/الاتحاد-الإفريقي-يختار-معين-الشعباني-لسحب-قرعتي-دوري-الأبطال-والكونفدرالية

أعلن المصري البورسعيدي، في بيان رسمي عن تلقيه دعوة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"كاف"، يخطرها من خلاله بدعوة معين الشعباني المدير الفني للفريق من أجل سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويشهد مقر الكاف في مدينة السادس من أكتوبر، على سحب قرعة دور الربع نهائي من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في الخامس من أبريل القادم.

بيان المصري البورسعيدي بعد اختيار الشعباني لسحب القرعة

وأشار النادي في بيانه إلى أن تلك الخطوة تأتي تقديرا من الكاف لمعين الشعباني، على المستوى القاري بقيادة الترجي التونسي، لتحقيق لقب البطولة في نسختين متتاليتين.

ويقود الشعباني المصري حاليا خلال مشاركته في كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي ضمن خلالها الصعود إلى دور ربع النهائي، قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

ويحتل البورسعيدي صدارة المجموعة الثالثة في بطولة كأس الكونفدرالية، برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن مازيمبي صاحب المركز الثاني.

ويلتقي المصري في الجولة الأخيرة ضد مازيمبي على ملعب الأخير يوم الأحد 3 إبريل، في الساعة الثالة مساء.

مباريات الدور النهائي بالمجموعات بدوري الأبطال

الجمعة: 1 أبريل 2022

النجم الساحلي (تونس) - جوانينج جالاكسي (بوتسوانا): 3 ظهراً.

هورويا كوناكري (غينيا) - أمازولو (جنوب إفريقيا): 6 مساءً.

الزمالك (مصر) - ساجرادا (أنجولا): 6 مساءً.

السبت: 2 أبريل 2022.

ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) - المريخ (السودان): 3 ظهرا.

الترجي التونسي - شباب بلوزداد (الجزائر): 6 مساءً.

الوداد (المغرب) - أتلتيكو بيتروليوس (أنجولا): 11 مساءً.

الأحد: 3 أبريل 2022

الأهلي (مصر) - الهلال (السودان): 10 مساءً.

الرجاء الأسيوي (المغرب) - وفاق سطيف (تونس): 11 مساءً.

مباريات الجولة الأخيرة لكأس الكونفدرالية

الأحد: 3 أبريل 2022

مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) - المصري (مصر): 3 ظهرا.

كوتون سبورت (الكاميرون) - AS أوتوهو (الكونغو): 3 ظهرا.

رويال ليوباردز (إيسواتيني) - شبيبة الساورة (الجزائر): 6 مساءً.

أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا) - الاتحاد (ليبيا): 6 مساءً.

الصفاقسي (تونس) - أهلي طرابلس (ليبيا): 6 مساءً.

بيراميدز (مصر) - زاناكو (زامبيا): 10 مساءً.

نهضة بركان (المغرب) - أسيك ميموزا (ساحل العاج): يُعلن لاحقًا.

سيمبا (تنزانيا) - الدرك الوطني الأمريكي (النيجر): يُعلن لاحقًا.