/689041/مشاركة-رجال-الفن-والسياسة-في-فعاليات-أعياد-الفرنكوفونية-في-هذا-الموعد

يقيم الناقد السينمائي د. ياسر محب مؤسس ورئيس مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية إحتفالية فنية ثقافية متميزة، وذلك بمناسبة أعياد الفرنكوفونية وذكرى وضع حجر الأساس لستوديو مصر، الذي تم وضعه فى السابع من مارس عام 1934 على يد “رائد الإقتصاد المصرى” و”أبو السينما المصرية” طلعت باشا حرب.

دوت الخليج يرصد لكم موعد ومكان إقامة إحتفالية أعياد الفرنكوفونية وذكرى وضع حجر الأساس لستوديو مصر.

موعد ومكان الإحتفالية

وتُقام الإحتفالية في قصر السينما بجاردن سيتى، يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 في تمام الساعة الخامسة مساءًا، وضمن فقرات الإحتفالية يتم عرض فيلم قصير عن تاريخ الفرنكوفونية، وعن دور مصر البارز فى دعم حركة الفرنكوفونية على مختلف الأصعدة، وخاصةً على الصعيد الفني والدبلوماسي والثقافي.

مصر و الفرنكوفونية.. تاريخ حافل من النجاح والعطاء المتبادل

وضمن الفعاليات أيضًا يتم عمل حلقة نقاشية تحت عنوان “مصر و الفرنكوفونية.. تاريخ حافل من النجاح والعطاء المتبادل”، التي تأتي بحضور ومشاركة السفير وزير مفوض خالد عارف مدير شؤون الفرنكوفونية بوزارة الخارجية المصرية، والفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما، وممثلى عدد من سفارات الدول الفرنكوفونية وعدد من الدبلوماسيين والفنانين ورجال الإعلام.

ويأتي ضمن الفعاليات أيضًا قديم معزوفات لمجموعة من أشهر مقطوعات الموسيقى التصويرية والأغنيات الخاصة بأفلام الدول الفرنكوفونية، تقدمها فرقة اسمها “أكورديونيلا”.

وعقب هذه الفقرة عرض الفيلم الروائى الكندى الذي بعنوان “حروب”الذي حصل على “جائزة الدكتور بطرس بطرس غالى” لأفضل سيناريو من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية المقام فى دورته الأولى، التى تم انعقادها في ديسمبر الماضي عام 2021.

إفتتاح مهرجان السينما للتصميم

وعلى صعيد آخر، قد تم افتتاح مهرجان الـسينمائي للتصميم “FMD “Design My Film”، بدورته الثانية الذي يجمع بين عالمي التصميم والأفلام السينمائية، وذلك مساء يوم الأربعاء الموافق 27 من يناير الماضي في تمام الساعة السابعه مساءً، بالجامعة الأمريكية في وسط البلد، وذلك تحت رعايه السفير الأمريكي.

وحضر حفل الإفتتاح مجموعة من الفنانين والمشاهير وكلا من مؤسسي مهرجان فيلم ماي ديزاين فرح الرافعي وإسراء محمود ابراهيم، ومدير مهرجان السينمائي للتصميم والعمار بنيو يورك كايل بيرجمان، والمخرج السينمائي السويسري كريستوف شوب، ومدير فيينا للتصميم الأسبوعي جابريال رولاند.