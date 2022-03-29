/689042/النساء-يسيطرن-على-بطولة-مسلسلات-شهر-رمضان-2022

تجلت نجمات الدراما في مصر هذا العام بعدد من مسلسلات شهر رمضان 2022، التي تحتل النساء بطولتها، والتي تناقش عدد من القضاية المختلفة، منها ما تخص المرأة وحدها، ومنها التي تناقش قضايا اجتماعية مهمة للجميع.

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