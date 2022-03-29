السنغال ومصر.. «ماني» يقود خط هجوم الأسود أمام الفراعنة

أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال التشكيل الرسمي لمباراته ضد مصر المقرر اقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد الله واد، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وتواجد النجم ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على رأس التشكيل الرسمي للمباراة المرتقبة. وجاء تشكيل منتخب السنغال كالتالي: ميندي - سابالي - أبو سيسي - كوليبالي - سيس - إن ميندي، إدريسا جاي- بونا سار- ساديو ماني- إسماعيل سار- بولاي ضياء».

ويخوض المنتخب الوطنى ملحمة كروية من 90 دقيقة فاصلة أمام السنغال لخطف بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر. ونجح منتخب مصر في الفوز على حساب السنغال بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وانتزع النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب الفراعنة، لقب الأغلى فى قائمة منتخبي مصر والسنغال، والتى تستعد لخوض منافسات الجولة الثانية بالدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022، بقيمة تسويقية وصلت إلى 100 مليون يورو.

وتفوق المنتخب السنغالي على نظيره المصرى فى القيمة التسويقية، حيث بلغت القيمة التسويقية للفراعنة حوالى 151 مليوناً و100 ألف يورو، بينما بلغت القيمة التسويقية لمنتخب السنغال 332 مليوناً و450 ألف يورو، وهو ما يعنى أن أسود التيرانجا يتفوقون على الفراعنة بحوالى 181 مليوناً و350 ألف يورو.

وسبق لخمسة لاعبين فقط التأهل لكأس العالم فى مباراة مصر والكونغو بالجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأخيرة للمونديال عن أفريقيا وهم: «محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، رامى ربيعة، على جبر، ومحمد النني».