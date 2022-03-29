مصر والسنغال.. حافلة منتخب الفراعنة تصل ملعب المباراة

وصلت حافلة منتخب مصر إلى ملعب عبد الله واد «ديامينياديو» المستضيف لمباراة منتخب مصر أمام السنغال المقرر إقامتها اليوم فى السابعة مساء بتوقيت مصر، فى إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم. ويخوض المنتخب الوطنى ملحمة كروية من 90 دقيقة فاصلة أمام السنغال لخطف بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر. القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال هى ON TIME SPORTS 1 وON TIME SPORTS 2، أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2. أعلنت قنوات أون تايم سبورت عن معلقى أحداث مباراة مصر والسنغال فى مباراة العودة اليوم، وهم مدحت شلبى وحاتم بطيشة وكذلك محمد الكوالينى ومؤمن حسن. تبدو المؤشرات بالنسبة لتشكيل منتخب مصر الوطنى كالآتي: فى حراسة المرمى: محمد الشناوي الدفاع: عمر جابر، على جبر، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح الوسط: عمرو السولية، محمد النني، حمدى فتحى الهجوم: تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح

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