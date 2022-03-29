عاجل- تعطيل الدراسة فى رمضان.. أول رد من التعليم رسميا

ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى 2021/ 2022، ينتهى الفصل الدراسى الثانى بنهاية شهر أبريل المقبل، وتبدأ الامتحانات لطلاب النقل والشهادة الإعدادية اعتبارا من 7 مايو المقبل.
ووفقا للقواعد المنظمة لغياب الطلاب، يوجه إنذار للطالب عند الانقطاع عن الذهاب إلى المدرسة لمدة 10 أيام متصلة، ثم يفصل من الدراسة حال غيابه لمدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة ما لم يقدم ما يثبت تعرضه لعذر قهرى.
وتصل غرامة الإنذار الأول للطالب 10 جنيهات، بينما تبلغ رسوم إعادة القيد للطالب المفصول 25 جنيها.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة والسكان، مطلع الأسبوع الجارى، يصل متوسط عدد الإصابات اليومى بفيروس كورونا إلى 625 إصابة عن الأسبوع الماضى، بينما يبلغ متوسط الوفيات 8 حالات جديدة.
بينما أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، انخفاض معدلات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 44% خلال الأسبوع الماضى.
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