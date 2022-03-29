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عاجل- تعطيل الدراسة فى رمضان.. أول رد من التعليم رسميا

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ياسمين محمد 2022-03-29 18:17 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة مستمرة خلال شهر رمضان المقبل وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعطيل الدراسة خلال الشهر المبارك نتيجة لتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى 2021/ 2022، ينتهى الفصل الدراسى الثانى بنهاية شهر أبريل المقبل، وتبدأ الامتحانات لطلاب النقل والشهادة الإعدادية اعتبارا من 7 مايو المقبل.

ووفقا للقواعد المنظمة لغياب الطلاب، يوجه إنذار للطالب عند الانقطاع عن الذهاب إلى المدرسة لمدة 10 أيام متصلة، ثم يفصل من الدراسة حال غيابه لمدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة ما لم يقدم ما يثبت تعرضه لعذر قهرى.

وتصل غرامة الإنذار الأول للطالب 10 جنيهات، بينما تبلغ رسوم إعادة القيد للطالب المفصول 25 جنيها.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة والسكان، مطلع الأسبوع الجارى، يصل متوسط عدد الإصابات اليومى بفيروس كورونا إلى 625 إصابة عن الأسبوع الماضى، بينما يبلغ متوسط الوفيات 8 حالات جديدة.

بينما أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، انخفاض معدلات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 44% خلال الأسبوع الماضى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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