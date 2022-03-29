عاجل- التعليم تعلن موعد امتحانات الدبلومات الفنية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيانها، اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر بدء امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 21 مايو 2022، بينما تبدأ الامتحانات التحريرية يوم السبت الموافق 28 مايو 2022، وتبدأ أعمال تقدير الدرجات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 يونيه 2022.
ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 2022، حوالى 800 ألف طالب بكافة النوعيات: "صناعى، زراعى، تجارى، فندقى، وتعليم وتدريب مزدوج"، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وبلغت عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالى 3100 لجنة امتحانية تقريبًا، وبالنسبة للمدارس التى تطبق البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفق منهجية الجدارات المهنية.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تخريج هذا العام أولى دفعات طلاب هذه المدارس، والبالغ عددهم 23 ألف طالب وطالبة.
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