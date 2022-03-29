جامعة طنطا: تنظيم قافلة طبية لعلاج 1676 مواطنًا من أهالى المحلة الكبرى

جدة - نرمين السيد - أطلقت جامعة طنطا، قافلة طبية لأهالى المحلة الكبرى على الأرض المخصصة لبناء مستشفى 900 900 الجديد، وذلك لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة، وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج بمستشفيات الجامعة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.





وقال الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا - فى بيان - إن القافلة تأتى فى ضوء خطة الجامعة المتكاملة لدعم القطاع الصحى داخل محافظة الغربية وخارجها بقوافل طبية دعمًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وزيادة عدد القوافل الطبية طيلة العام بالتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبى للجامعة لخدمة القرى الأكثر احتياجًا. وأشار إلى أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف على 1676 حالة وصرف العلاج بالمجان، كما تم تحويل عدد 91 حالة لاستكمال العلاج فى مستشفيات الجامعة فى تخصصات العظام والأنف والأذن والجراحة العامة والصدر والباطنة والأطفال والرمد، مشيرًا إلى أن القافلة مجهزة بأحدث الإمكانات والكوادر الطبية لتعظيم الاستفادة من الأساتذة المتخصصين بكلية الطب.

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