حماية المستهلك: إطلاق القائمة البيضاء لمراكز الصيانة المعتمدة للسلع المعمرة

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك المهندس أيمن حسام الدين، أنه سيتم إطلاق القائمة البيضاء لمراكز الصيانة المعتمدة للسلع المعمرة من الشركات، أو من هيئة الرقابة الصناعية مايو المقبل.





وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك - فى تصريحات له اليوم الثلاثاء - إلى أن إجمالى عدد الشركات بالقائمة بلغ حتى الآن أكثر 3000 شركة، منوهًا بأن الجهاز سيقوم بالتأكد من أن الشركات المعتمدة بالهيئة مطابقة لمعايير حماية المستهلك، ولا تكون الشركة قامت بأى مخالفات. وأضاف حسام الدين أن المبادرة ستتضمن كافة قنوات الاتصال الرسمية مع المستهلكين وسيتم تخصيص خط ساخن أو تطبيق على الهاتف المحمول يستطيع من خلال المستهلك التعرف على المراكز المعتمدة بالإضافة إلى إمكانية تلقى شكاواه.

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