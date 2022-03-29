منح ووثائق تأمين..تفاصيل زيارة وزير القوى العاملة للمنوفية (صور) 

جدة - نرمين السيد - استقبل إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، فى ديوان عام المحافظة على هامش تسليم وثائق التأمين التكافلى للعمالة الغير منتظمة وعقود عمل لذوى الهم المسجلة بمديرية القوى العاملة.





ويعرض لكم موقع "مبتدأ" خلال السطور التالية ملخص الزيارة التى جائت إنصافًا لذوى القدرات الخاصة والعمالة الغير منتظمة بمحافظة المنوفية: - تسليم 3825 وثيقة التأمين التكافلى للعمالة الغير منتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة. - تسليم 43 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة من أبناء المحافظة. - تسليم كراسى متحركة وماكينات خياطة للمتدربين الراغبين فى إقامة مشروعات فى إطار مبادرة "مصر بكم أجمل". وبحث اللقاء جهود وإنجازات مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية من أجل توفير فرص عمل للشباب وخصوصًا ذوى الهمم. حضر احتفالية ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية ضمن مبادرة "مصر بكم أجمل" كل من محمد موسى نائب المحافظ وعلى حامد مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، وعدد من العمالة غير المنتظمة وذوى الهمم من أبناء المحافظة. يذكر أن الزيارة تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، ورعايتها ضمن الفئات الأكثر احتياجا وحمايتها فى حالات العجز الجزئى أو الكلى أو الوفاة، فضلًا عن رعاية أبنائنا من ذوى الهمم وتوفير فرص عمل لهم تضمن لهم حياة كريمة.

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