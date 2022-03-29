مصر للطيران تحتفل بمرور 90 عاما على إنشائها فى إكسبو دبى

جدة - نرمين السيد - حرصت الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الوطنى للوفود الرسمية المصرية فى إكسبو دبى، على مشاركة زائرى الجناح المصرى الاحتفال بمرور 90 عاما على إنشائها على مدار ثلاثة أيام قبل ختام المعرض.





وصرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران: "إن مناسبة مرور 90 عاما على إنشاء مصر للطيران فى السابع من مايو 1932 هذا الصرح الوطنى العظيم يعد تتويجا لمجهودات أجيال من العاملين الذين ساهموا فى الارتقاء بهذه الشركة، وانطلاقا من هذا التاريخ المشرف فإن طموحاتنا للنهوض بهذا المرفق الحيوى لن تتوقف عند هذا الحد بل سنبذل كل الجهد من أجل المحافظة على المكانة المتميزة والعالمية التى وصلت اليها مصر للطيران والتى تليق باسم مصر ومكانتها بين دول العالم المختلفة".

وأضاف أبوالعينين أنه نظرا لأهمية المعرض فقد حرصت مصر للطيران على التواجد فيه والاحتفال مع زائرى الجناح، وأن هدفنا هو مشاركة عملاء الشركة من مختلف أنحاء العالم كافة المناسبات السعيدة وخاصة مرو 90 عاما على إنشاء الشركة لذا فقد حرصنا أن نشارك زائرى الجناح المصرى من مختلف الجنسيات بأجواء احتفالية تبعث على البهجة والتفاؤل والسعادة وترسم الفرحة على وجوه العملاء، وذلك من خلال تقديم الهدايا التذكارية والتى تحمل شعار 90 عاما.

كما حرص زائرو الجناح المصرى على التقاط الصور مع مجسم طائرة مصر للطيران والذى شهد إقبالا كبيرا ولافتا من الزائرين الذين عبروا عن سعادتهم بهذه اللفتة الجميله والتى تدل على اهتمام الشركة بالتواصل الدائم مع العملاء حول العالم وحرصها على تعزيز روح الانتماء والولاء لشركتهم الوطنيه.

كما تم عرض فيلم تاريخى عن مصر للطيران وأنشطتها المختلفة المقدمة من شركاتها التابعة، فضلا عن وجود شاشة تفاعلية يعرض عليها أحدث عروض مصر للطيران والأسعار الترويجية والتسويقية لعدد من الوجهات السياحية بمصر وبرامج سياحية تتناسب مع جميع الفئات وكذلك أحدث تطورات الشركة.

جدير بالذكر أن مصر للطيران هى شركة الطيران الوطنية لجمهورية مصر العربية، وهى أول شركة طيران يتم إنشاؤها فى إفريقيا والشرق الأوسط، والسابعة على مستوى العالم، ويتكون أسطولها فى التشغيل الفعلى حاليا من 69 طائرة من أحدث الطرازات، وتنطلق رحلاتها لأكثر من 70 نقطة مباشرة حول العالم وتصل بعملائها إلى 1300 نقطة فى 193 دولة من خلال عضويتها فى شبكة تحالف ستار العالمى.

جاء ذلك فى ضوء مشاركة وزارة الطيران المدنى فى المحفل العالمى EXPO DUBAI 2020 الذى يستمر فاعلياته حتى نهاية الشهر الجارى، وتحت شعار الجناح المصرى فى المعرض "عراقة تعزز المستقبل".