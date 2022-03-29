الغضبان يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ - خلال الاجتماع - أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع فى المشروعات الصناعية حيث تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة من أجل توفير فرص عمل لشباب المحافظة، موجهًا بتقديم كافة التسهيلات للمستثمر الجاد وتوفير كافة الدعم لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين.
وأوضح أن المنطقة الصناعية شهدت دخول العديد من الكيانات الاقتصادية بالإضافة إلى مشروعات الشباب الذين أثبتوا نجاحهم فى مشروعات الـ54 و58 مصنعًا وأصبحت منتجاتهم توجد فى كافة الأسواق بل وتصدر للأسواق العالمية، لافتًا إلى أن الفترة الحالية تشهد نهضة غير مسبوقة فى المجال الصناعى والمحافظة توفر كافة الدعم والتسهيلات بما يحقق المناخ المناسب للمستثمر والعاملين بالمصانع من أبناء المحافظة.
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