محافظ المنيا: إزالة 2699 حالة تعد على أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى محافظ المنيا، إنه تم إزالة 2699 حالة تعد على أراضى الدولة والأراضى الزراعية خلال الموجة 19 بمراحلها الثلاثة خلال الفترة من 19 يناير الماضى وحتى 26 مارس الجارى، فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم التهاون فى حق الدولة والتصدى بكل حسم لأية تعديات عليها.







وأضاف المحافظ - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن من بين الحالات 430 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 138 فدانا و17 قيراطا، وتم ذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وجهات الولاية وهى أراضى أملاك الدولة، والموارد المائية والرى، والطرق والنقل، وأراضى زراعية خاصة، والإصلاح الزراعى، والأوقاف، والأزهر الشريف، والسكة الحديد، والآثار.

وأكد القاضى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية، تعمل للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات عليها حيث تم تشكيل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية، بالتنسيق الكامل والمباشر بين الوحدات المحلية ومسئولى حماية الأراضى والإصلاح الزراعى بمديرية الزراعة بالمحافظة، ومأمورى مراكز وأقسام الشرطة بمراكز المحافظة، لرصد أى تعديات على الأراضى الزراعية، وإزالتها حتى سطح الأرض فى المهد والحفاظ على ما تم استرداده من أراضى أملاك الدولة ووضع لافتات موضح عليها أنها أراضى أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها.

وفى سياق آخر، وافق المجلس التنفيذى لمحافظة المنيا برئاسة المحافظ أسامة القاضى، على الاستجابة لمالكى سيارات الفان "7 راكب" والعاملة بمجال نقل الركاب واستبدالها بسيارات ميكروباص 14 راكبا تعمل بالغاز الطبيعى لتوفير وسائل مواصلات على خطوط القرى.

كما وجه المحافظ - حسب بيان - جميع الجهات بالتنسيق والمتابعة مع المركز الإقليمى لنقل الدم لتوفير الدعم والمساندة للمشاركة فى المبادرة الرئاسية، للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما من خلال إقامة ندوات لنشر ثقافة المشروع والتوعية بالأهداف المطلوبة من أعمال المبادرة.

وناقش الاجتماع نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق 192 قرية و757 تابعا بالإضافة لإدراج 102 قرية بمركزى سمالوط وبنى مزار.