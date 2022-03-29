محافظ الوادى الجديد يُشيد بدورة أعمال الخوص بالداخلة

جدة - نرمين السيد - زار محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، اليوم الثلاثاء، جمعية تنمية المجتمع بقرية الجيزة بالقصر، ضمن جولته بمركز الداخلة، حيثُ تابع الدورة التدريبية المقامة لأعمال الخوص من مخلفات النخيل، المقدمة من مؤسسة مهنة ومستقبل وجهاز تنمية المشروعات وتشارك فيها 26 فتاة وسيدة، مشيدًا بالمنتجات المعروضة وأهمية الدورة لتنمية المهارات والحرف اليدوية التى تستثمر خامات البيئة المحلية.





ووجّه المحافظ - حسب بيان - بنشر وتعميم المشروع بمختلف الجمعيات، وإقامة منافذ ومعارض بالأماكن الحيوية لبيع وتسويق المنتجات، حيث أسند إلى مديرية التضامن الاجتماعى متابعة الدورات المقدمة لضمان استمراريتها وتوفير المزيد من فرص العمل. وفى ختام الزيارة، قدّم التكريم للقائمين على التدريب والداعمين للمشروع تقديرًا لجهودهم فى تنمية المجتمع المحلى.

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