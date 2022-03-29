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/689046/وكيل-خطة-النواب-يدعو-لجلسة-حوار-موسعة-بالبرلمان-بشأن-إشكاليات-المشتريات-الحكومية-لصالح-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة

بمؤتمر اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية

05:21 م - الثلاثاء 29 مارس 2022

دعا النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لعقد جلسة حوار موسعة داخل مجلس النواب بشأن شكاوى اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية الخاصة بالمشتريات الحكومية على أن تكون بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية.

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جاء ذلك في كلمته بفعاليات المؤتمر الختامى لبرنامج تمكين المشروعات الصغيرة من أجل سد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية،والذى ينظمه اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية.

وأكد علي أن الحوار لابد أن يصل لرؤية يتم تطبيقها على أرض الواقع للتغلب على مثل هذه الشكاوى الذي يتحدث عنها أصحاب المشروعات وخاصة تطبيق النسب المطلوبة بالتشريعات اللازمة ذات الصلة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وكيل خطة النواب يدعو لجلسة حوار موسعة بالبرلمان بشأن إشكاليات المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة

وشهدت الفعاليات عرض دراسة من اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بشأن فجوة التطبيق ومصاعب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى الحصول على حصة من التعاقدات الحكومية كما نص عليها القانون.

وحضر اللقاء نواب البرلمان منهم النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب مصطفى السيد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والنائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب.