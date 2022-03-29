689039

/689039/النائبة-هالة-أبو-السعد-التحدي-الأكبر-هو-الحفاظ-على-النمو-الاقتصادي-ويتحقق-ذلك-بالمشروعات-المتوسطة-والصغيرة-صور

بمناقشات اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بشأن المشتريات الحكومية

05:05 م - الثلاثاء 29 مارس 2022

أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن التحدي الأكبر خلال هذه المرحلة هو الحفاظ على النمو الاقتصادي في مصر وهو ما سيتم تحقيقه بشكل أفضل من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

دوت الخليج

جاد ذلك في كلمتها بفعاليات المؤتمر الختامى لبرنامج تمكين المشروعات الصغيرة من أجل سد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية،والذى ينظمه اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية.

ولفتت النائبة هالة أبو السعد، إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة هي ما سيتحقق من خلالها المنتج المصري ومن ثم يقل الاستيراد ويزداد التصدير للخارج ومن ثم يستفيد المواطن والوطن، مشيدة بجهود اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية التنوير والتوعية بالاشكاليات التي تواجه كل القطاعات الاقتصادية ذات الصلة.

النائبة هالة أبو السعد: التحدي الأكبر هو الحفاظ على النمو الاقتصادي ويتحقق ذلك بالمشروعات المتوسطة والصغيرة.. صور

وشهدت الفعاليات عرض دراسة من اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بشأن فجوة التطبيق ومصاعب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى الحصول على حصة من التعاقدات الحكومية كما نص عليها القانون.

وحضر اللقاء نواب البرلمان منهم النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب مصطفى السيد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والنائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب.