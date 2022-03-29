/689037/تحرك-حافلة-منتخب-مصر-لملعب-مباراة-السنغال

تحركت حافلة منتخب مصر إلى ملعب "ديامنياديو الأولمبى"، الذي يقع في داكار العاصمة السنغالية، ضمن اللقاء المرتقب أمام السنغال ضمن مواجهات الإياب من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأمل منتخب مصر في تحقيق نتيجة إيجابية للتأهل لكأس العالم قطر 2022، ليكتب الفراعنة تاريخ كبير بلتأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

ورغم الفوز الذي حققة منتخب مصر لكن كتيبة كارلوس كيروش المدير تلقت ضربة موجعة، وذلك بعد تأكيد غياب الثنائي محمد عبد المنعم لاعب الأهلي، ومحمود الونش مدافع الزمالك، وتم ضم علي جبر ورامي ربيعع بدلاً منهم.

حرصت جماهير مصر على التواجد بجانب المنتخب الوطني في داكار، لمؤازرة الفريق أمام السنغال، في مباراة الإياب بالدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي، في الساعة السابعة مساء، في لقاء يشهد عليه ملعب دياموند الأولمبي بمدينة داكار عاصمة السنغال، لتحديد البطاقة المؤهلة لمونديال قطر.

وشهدت الساعات الجارية قبل انطلاق المباراة المرتقبة بين السنغال ومصر، على توافد عدد كبير من الجماهير المصرية في مدرجات اللقاء بين الطرفين، لمساندة ومؤازرة الفراعنة أمام أسود التيرانجا على أرضهم.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال – علي جبر – رامي ربيعه - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد - مروان حمدي.

قائمة السنغال لمواجهة مصر

حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي" - ألفريد جوميس "رين الفرنسي" - سيني ديانج "كوينز بارك رينجرز الإنجليزي"

خط الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني" - ساليو سيس "نانسي الفرنسي" - كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي" - بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني" - عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي" - إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي" - عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي" - فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي" – يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني".

خط الوسط: شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي" - بابي جاي "مارسيليا الفرنسي" - نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي" - إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي" - مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي" - مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني" - جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي".

خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي" - إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي" - بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي" - كيتا بالدي "كالياري الإيطالي" - حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي" - بولاي ديا "فياريال الإسباني" - فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي" - مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي".