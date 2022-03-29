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صرح الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، بأن وزارة الصحة تعمل حاليا على إعداد روية متكاملة بشأن تكليف الأطباء والصيادلة .

دوت الخليج

القائم بأعمال وزير الصحة: خريجى التخصصات الطبية«عايزين يشتغلوا جنب بيوتهم»

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، حيث شدد الوزير على الاحتياج الضروري إلى مقترحات فعالة لحسم ملف تكليف الأطباء على مستوى المحافظات المختلفة لمدة الخمس سنوات القادمة .

واصل بعدها: نبحث بجدية تامة قرارات تكليف الأطباء وذلك من خلال الاستماع إلى الأطباء ونقابة الاطباء لتطويع اية ضوابط، وهو ماسوف يتحقق عبر حالة التوافق بين احتياجات الوزارة وفقا للمواقع الجغرافية، لاسيما فى ظل وجود نقص عددى فى ألأطباء ببعض مديريات الصحة بالمحافظات.

وأضاف الوزير: ندرك أن الجميع لديه ظروفه الخاصة، ولكن لانستطيع أن نقبل كافة ومختلف طلبات خريجى التكليف ممن يريدون العمل بجوار منازلهم، مشيرا إلى وجود زيادة كبيرة فى عدد خريجى كلية الصيدلة مقارنة ببعض التخصصات فى مجالات الطب الأخري .

يذكر أن البرلمان وافق ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.

وتأتي فلسفة القانون، من خلال التعجيل بإقرار المزايا النقديـة مـن عـلاوات وزيادات في المعاشات اعتبارا من الأول مـن أبـريـل ۲۰۲۲ بدلا من الأول من يوليو ٢٠٢2، إضافة إلى رفع النسبة المقررة للعلاوة الدورية إلى 8% بدلا من الـ 7% المقررة دوريا.

كما يحافظ على مكتسبات العاملين مـن خـلال تقرير الحوافز المالية المقطوعة بمـا لا يقـل عمـا سـبق إقراره في مشروعات منح العلاوات السابقة.

الإبقاء علـى فـات العاملين المخاطبين بمشروع القانون؛ الذي توسعت إلـى مـداد تشريعات منح المزايا النقدية السابقة ليشمل جميع فئات العاملين المعنيين بمثل تلك المشروعات.

إن أنمـر التعجيـل فـي ظـل الظروف الاستثنائية الراهنة لا يـخـل بـأي حـال مـن الأحـوال بـأمـر الـعـودة إلى استحقاق العـلاوات الدورية المقررة قانونا لـذويها فـي موعد استحقاقها القانوني؛ وهـو الأول من يوليو ٢٠٢٣