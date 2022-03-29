/689035/إشكاليات-الأسناد-المباشر-وتعسف-الموظفين-بمناقشات-اتحاد-جمعيات-التنمية-الاقتصادية-بشأن-المشتريات-الحكومية-والبرلمان-يتدخل-صور

شهدت فعاليات المؤتمر الختامى لبرنامج تمكين المشروعات الصغيرة من أجل سد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية،والذى ينظمه اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، عرض دراسة من اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بشأن فجوة التطبيق ومصاعب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى الحصول على حصة من التعاقدات الحكومية كما نص عليها القانون.

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جاءذلك بمشاركة نواب البرلمان منهم النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب مصطفى السيد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والنائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب.

إشكاليات الأسناد المباشر وتعسف الموظفين بمناقشات اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بشأن المشتريات الحكومية.. والبرلمان يتدخل

وتضمنت الدراسة عرض عدد من الإشكاليات التي يعانى منها أصحاب جمعيات التنمية الاقتصادية والعاملين بها سواء البيروقراطية التي تحكم عمل المشتريات الحكومية، أو الإجراءات الخاصة بالاعلانات عن المناقصات التي تتم فى وقت ضيق، وعدم التوعية بالحوافز التي يتضمنها القوانين ذات الصلة.

كما تضمنت أيضا إشكاليات تعسف الموظفين في التفاصيل الفنية للمشتريات الحكومية وتخصيصها لموردين بعينهم، والتوسع غير مبرر في آليات الاسناد المباشر وغياب الرقابة على عملية المشتريات بشكل شفاف وغياب المعايير.

وعقب شمس الدين نور الدين، نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، على العرض للدراسة مؤكدا علي أن الدراسة جزء من فعاليات دعم الجهود الحكومية للتغلب على إشكاليات أرض الواقع حيث توجد معاناة كبيرة بالمحافظات، وخاصة على مستوى لجان الاستثمار متعجبا من التهميش الذي يلاقي أداء جمعيات التنمية الاقتصادية ودرهم الفعال بالشارع المصري.

وتدخل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالتأكيد على الرفض لأي عدم تطبيق للقوانين ذات الصلة، بالمشتريات الحكومية مؤكدا علي الإشكالية تكون في اللائحة التنفيذية وهو ما سيتم مراجعته بالتنسيق مع الجهات المعنية مقترحات أن يكون ذلك بجلسة موسعة بمجلس النواب بحضور مسئولي الحكومة ولكن يكون بامثلة على أرض الواقع، مناشدا أيضا اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بأن يكون له دور فعال في التدريب والتأهيل لأصحاب المشروعات في هذا المجال.

إشكاليات الأسناد المباشر وتعسف الموظفين بمناقشات اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بشأن المشتريات الحكومية.. والبرلمان يتدخل.. صور