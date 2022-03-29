/689034/مايان-السيد-وأسرتها-ضيوف-برنامج-معكم-منى-الشاذلي-في-هذا-الموعد

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة الشابة مايان السيد وأسرتها، وذلك في حلقة برنامجها «معكم» المقرر إذاعتها يوم الخميس المقبل، عبر فضائية cbc، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

دوت الخليج يرصد موعد حلول الفنانة مايان السيد ضيفة على برنامج «معكم منى الشاذلي».

مايان السيد وأسرتها ضيوف منى الشاذلي

تكشف مايان السيد خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، عن تفاصيل دورها المؤثر في مسلسل «إلا أنا»، الذي جسدت خلاله شخصية فتاة مصابة بمرض التوحد.

وتوضح كيف أن علاقتها بحكاية «حلم حياتي» لم تنته بمجرد استئناف العمل، نظرًا لأنه اعتمد على شخصيات حقيقية.

وتكشف أسرتها المكونة من والدتها وشقيقاتها الثلاثة عن مفاجأت بشخصيتها لأول مرة خلال فقرة من فقرات الحلقة.

مايان السيد تتألق في حكاية «حلم حياتي»

ويشارك في بطولة حلم حياتي عدد من الفنانين الشباب من بينهم ميان السيد، منة عرفة، يوسف عثمان وتيام قمر، بالإضافة إلى هدير عبد الناصر، سماح السعيد، من تأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أحداث مسلسل إلا أنا حكاية حلم حياتي، التي تتناول قصة «خديجة» فتاة تعاني من التوحد وترغب في دخول مجال التمثيل ولكنها تواجه صعوبات في سبيل تحقيق حلمها، ويتطرق المسلسل إلى عدد من القضايا الاجتماعية التي تواجه الأسر والأبناء في سن المراهقة، من بينها التفكك الأسري.

وأوضح الكاتب يسري الفخراني أن حكاية حلم حياتي مقتبسة من أحداث حقيقية، حيث قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»: "هذه القصة الحقيقية من سلسلة حكايات إلا أنا.. مجرد بداية لمنح الحياة لأحلام ذوي القدرات الخاصة، بداية جادة ملهمة في الدراما المصرية لطرح أفكارهم وأحلامهم وأيامهم الحلوة البسيطة البريئة"

وأضاف الفخراني: "في هذه القصة تم الاستعانة بتفاصيل حقيقية من العائلات لكي تكون أقرب للواقع، دون الإخلال بمتعة ورونق وجاذبية الدراما".

مايان السيد تثير الجدل بعد أدائها مناسك العمرة

على الصعيد الآخر، أثارت مايان السيد جدلًا واسعًا، بعدما أدت مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، ووثقت رحلتها بفيديو نشرته عبر حسابها الخاص، بداية من ركوبها الطائرة مرورا بوصولها إلى المملكة العربية السعودية ثم تواجدها داخل الحرم المكي، وبعدها مباشرة بدت بمجموعة صور إرتدت فيها فستاناً قصيراً وضيقاً أدى إلى حالة من الجدل بين المتابعين، الذين رأوا أن إطلالتها لا تليق بأدائها العمرة.