/689033/نشرة-أخبار-الفن-والدة-ويل-سميث-مصدومة-من-واقعة-نجلها-وفاة-عبد-الرحمن-ابو-زهرة-تثير-الجدل-أمير-كرارة-وأمينة-خليل-يتعرضان-للخطر-لهذا-السبب

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

والدة ويل سميث مصدومة من واقعة نجلها

أوضحت والدة النجم العالمي ويل سميث في لقاء تلفزيوني لها أن تصرف نجلها خارج عن طباعة الشخصية، وأضافت أنها مازالت تعيش في فيلادلفيا حيث نشأ نجلها، وجاء ذلك بحسب صحيفة "ديلى ميل" الأجنبية.

وتابعت كارولين سميث، البالغة من العمر 85 عامًا أنها ارتدت ملابسها لمشاهدة حفل لوس أنجلوس من منزلها وأذهلت من سلوك ابنها، معلقة: "إنه شخص مسالم للغاية، هذه هي المرة الأولى التي رأيته فيها ينفجر، أول مرة في حياته، لم أره يفعل ذلك من قبل"، مشيرة إلى أنها تحدثت مع ابنها أمس الاثنين، وطلبت منه الحصول على قسط من الراحة وأن يذهب أيضًا في إجازة، وقالت أيضًا: "أنا فخورة بكونه هو.. ويستحق الفوز بجائزة أفضل ممثل عن أدائه في الملك ريتشارد”.

وفاة عبدالرحمن ابو زهرة تثير الجدل

تدول رواد السوشيال ميديا أنباء عن وفاة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة الذي يصارع المرض قفي العنايا المركزة الان، ليخرج نجله نافيا تلك الأنباء في تصريح خاص لموقع دوت الخليج قال فيه : “مازالت حالة والدي كما هي لا يشهد تحسن على الإطلاق بعد فقدانه للوعي منذ حوالي أيام عقب وقوعه في الحمام وإصابته بكسر في الحوض”.

أمينة خليل وامير كرارة في خطر بسبب العائدون

رصد برومو مسلسل العائدون الذي يخوض به الفنان أمير كرارة والفنانة أمينة خليل السباق الرمضاني هذا العام، أمر تكليف بتشكيل مجموعة لمواجهة ملف داعش، ليكون من بين تلك المجموعة الفنان أمير كرارة والفنانة أمينة خليل التي تعرب عن سعادتها بالعمل في مصر، يظهر أمير كرارة في أكثر من مشهد يحارب به أشخاص إرهابيون سيطروا على أماكن كالمستشفيات، كما يرصد استعداد الثنائي لمحاربة تلك الجماعة الإرهابية التي تهدد الدولة ما يجعلهم يقعان في موضع الخطر.

نيللي كريم تدافع عن ظهورها بأيفون في كواليس فاتن أمل حربي

تداول رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة نيللي كريم من كواليس تصويرها لمسلسل فاتن أمل حربي المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2022، وهي ممسكا بهاتف من ماركة «أيفون»، في الوقت الذي تجسد فيه دور فتاة فقيرة ضمن أحداث العمل، وبدأ بعضهم في مهاجمتها واتهمامها بالاستخفاف بعقول الناس، وعدم وجود حبكة درامية جيدة للمسلسل قبل عرضه، مما دفع نيللي كريم للدفاع عن نفسها، فكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ده تليفوني مش تليفون فاتن ياريت نهدي شويه، و الصوره ديه من الاستراحه مش من التصوير».