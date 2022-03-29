"من 6 إبريل".. التفاصيل الكاملة للمرحلة الثانية لـ صندوق البحر الأحمر

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دوت الخليج تكشف موعد المرحلة الثانية من صندوق البحر الأحمر

صندوق البحر الأحمر

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الثاني من صندوق البحر الأحمر التابع لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي خلال الفترة من 6 وحتى 20 إبريل المقبل، ويشار أن الصندوق يقدم هذا العام الدعم للمشاريع العربية والسعودية والإفريقية.

ويأتي الدعم للمشاريع خلال المراحل الأولى من حيث صياغة الفكرة واكتشاف آفاقها وتطويرها وحتى تطوير السيناريو وتجهيزه لمرحلة الإنتاج، ومن جانبها مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي كانت قد كشفت من قبل إعادة هيكلة آلية دعم صندوق البحر الأحمر.

المرحلة الثانية صندوق البحر الأحمر

وتقوم إعاة هيكلة آلية دعم صندوق البحر الأحمر من خلال توزيعها على أربع مراحل على مدار العام كما تم تخصيص هذه المرحلة لتطوير الأفكار بهدف الوصول بالمزيد من الأفلام الجديدة والأصوات الواعدة إلى الجماهير وبالفعل استطاع صندوق البحر الأحمر التأكيد على أهميته خصوصاً في ظل ما تشهده صناعة السينما السعودية من ازدهار غير مسبوق.

يذكر أنه خلال العام الماضي 2021، حصل 97 مشروعاً على دعم صندوق البحر الأحمر تتضمن 37 مشروع في مرحلة التطوير، وذلك يدل على أهمية هذه المرحلة في عملية صناعة الأفلام كما تم عرض 14 فيلم مدعوم من الصندوق وذلك ضمن فعاليات الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي التي أقيمت في شهر ديسمبر الماضي.

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ومن جانبه أكّد محمد التركي رئيس لجنة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كان قد أشار إلى أهمية هذه المرحلة من صندوق البحر الأحمر المخصصة لتطوير المشاريع معلقًا: “لتمكين صنّاع الأفلام من تقديم حكايات وقصص قوية ومبتكرة، خصوصاً مع الاهتمام المتزايد من قبل الاستوديوهات وشركات البث على توفير المزيد من المحتوى المحلي عبر منصاتها، فيما تواصل الأفلام العربية والإفريقية التأكيد على حضورها في المهرجانات السينمائية الدولية”.