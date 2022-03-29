وزير القوى العاملة: قريبًا إطلاق أول منظومة جديدة للعمالة غير المنتظمة بالقطاع الزراعي

/689021/وزير-القوى-العاملة-قريبا-إطلاق-أول-منظومة-جديدة-للعمالة-غير-المنتظمة-بالقطاع-الزراعي

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والأستاذ محمد سعفان وزير القوى العاملة حفل تسليم “3825” وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بمديرية القوي العاملة بالمحافظة ، وكذا تسليم “43” عقد عمل لذوى الهمم وذلك بقصر ثقافة مدينة شبين الكوم ، يأتى هذا في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم تلك الفئات ورعايتهم من كافة جوانب الحياة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب ومتحدي الإعاقة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، جاء ذلك خلال إحتفالية ختام فعاليات ملتقي السلامة والصحة المهنية ضمن مبادرة " مصر بكم أجمل " بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ و الأستاذ على حامد مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية وعدد من العاملة غير المنتظمة وذوي الهمم من أبناء المحافظة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى ، أعقبه تلاوة أيات من الذكر الحكيم ، وعرض برنامج لأهداف وإرشادات السلامة والصحة المهنية ، وأشار مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية إلى أنه تم تنفيذ “15” دورة تدريبية بمراكز التدريب التابعة للمديرية بإجمالى عدد “203” خريج وتدريبهم على مهن التفصيل والخياطة وصيانة الأجهزة المنزلية ، كما تم تنفيذ عدد “27” دورة تدريبة ضمن مبادرة حياة كريمة مهنتك مستقبلك بإجمالى عدد 270 خريج من خلال الورشة المتنقلة للتدريب على مهنة التفصيل والخياطة والاعمال الكهربائية ، فضلا عن توفير فرص عمل وإعداد برامج لتدريبهم ودمجهم فى سوق العمل وذلك من خلال مبادرة مصر بكم أجمل وأضاف أنه خلال عام 2021 تم تقديم منح دورية ورعاية صحية وإجتماعية للعمالة الغير منتظمة لعدد 17149 بإجمالى تكلفة ما يقرب من 5 مليون جنيه، هذا وقد ألقى نائب المحافظ كلمة نيابة عن محافظ المنوفية ، أكد فيها علي الدور الحيوي للوزارة في توفير العنصر التأميني لمختلف العاملين بمختلف القطاعات بنطاق المحافظة ، مشيراً الي أن الدولة المصرية أكدت أن محور بناء الإنسان المصري هو أحد أهم محاور المرحلة الحالية في بناء الجمهورية الجديدة ووفقاً لتوجهات الدولة نحو إجراءات الحماية الإجتماعية وضمان توفير فرص العيش الكريم لكافة المواطنين .

وزير القوى العاملة يزور المنوفية

وفي كلمته أكد وزير القوى العاملة على أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بالعمالة المصرية بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص لتوفير الدعم اللازم لهم والمساندة لتحقيق مبدأ الدمج والتكافل ، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، أوضح " سعفان " أنه تم إصدار وثيقة التأمين التكافلي والتي تعد وثيقة هامة للعمالة غير المنتظمة لحمايتهم من المخاطر وذلك بعد رفع قيمتها الي 200 ألف جنيه ، مؤكداً أن الوزارة تعمل علي تذليل كافة الصعاب التي تواجه أي خدمة تقدم للأشخاص " قادرون بالإختلاف " لتوفير فرص عمل لائقة وكذا فرص التدريب المهني لتأهيلهم للقيام بدورهم الفعال في بناء المجتمع المصري ، مشيراً أننا بصدد إعداد قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية للوصول لحجم العمالة الفعلية وتقديم الخدمات لهم ، وأكد وزير القوى العاملة القوى بأنه سيتم في القريب العاجل إضافة العمالة غير المنتظمة بالقطاع الزراعى لحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها في أماكن عملهم المختلفة ، هذا وقد كلف " سعفان " مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة بتكثيف الجهود وتوسيع قاعدة المتدربين بالتنسيق مع جامعة المنوفية وكذا حصر كافة إحتياجات المديرية ضمن خطة الدولة لإستراتيجية منظومة التحول الرقمى ، واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوزارة لا تدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم لتطوير مراكز التدريب المهنى بكافة الأجهزة المتطورة الحديثة.