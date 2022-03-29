/689018/برلمان-الشعب--النواب-يترجمون-الحرص-الرئاسي-على-المواطن-في-تبكير-العلاوة

حالة وطنية متكاملة صنعها نواب البرلمان اليوم، حيث الموافقة على مجموعة من أهم القرارات الاقتصادية التي تخفف عن المواطنين التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، في انحياز واضح من المكونات الوطنية بمجلس النواب اليوم سواء مستقبل وطن أو التنسيقية، للتوجيهات التي أمر بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالح العاملين بالدولة.

يرصد دوت الخليج، حرص اعضاء مجلس النواب وفي مقدمتهم المستشار الدكتور حنفي جبالي، على خروج النقاشات حول الأحوال الاقتصادية في البلاد بأرقى الأشكال الممكنة، والتي نتج عنها في الأخير موافقة على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

منظومة متكاملة

نهض نواب الأغلبية اليوم، إلى جوار نواب تنسيقية شباب الأحزاب، مع مداخلات للنواب المستقلين وأعضاء الهيئات الحزبية المختلفة، من أجل إثراء النقاش، واستعراض أحوال المواطنين، وكيفية التطرق لحلول ومعالجات تعزز من التحركات الحكومية، حيث وجه النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، الشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه الحكومة لتقديم مشروع القانون للتعجيل باستحقاق العلاوات وزيادة المعاشات من أول أبريل بدلا من أول يوليو، فى ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والتداعيات الاقتصادية العالمية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا.

الموقف المشرف ذاته من النواب، من أصحاب المداخلات القيمة، اتخذه النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، والنائب محمد السيد طلبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، والنائب أحمد مقلد عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي طالب بإعلاء قيمة الحوار الإيجابي البناء، والاصطفاف جميعا من أجل تحقيق صالح الوطن والمواطن.

وقد سادت حالة من الاتفاق بين مختلف الكتل الوطنية، أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة تثبت أن الدولة المصرية دولة قوية، واهتمام الرئيس بمحدودى الدخل غير مسبوق.

الأغلبية النيابية

برهن رئيس الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن أشرف رشاد على انحيازه الدائم للمواطن، حيث قدم كلمة قوية ورد فيها أننا أصبحنا فى عهد الجمهورية الجديدة القادرة على حماية أبنائها، ليس فقط الحماية ضد أى إعتداءات خارجية ولكن حماية مجتمعية تجاه كل التحديات والظروف حتى لو كان منها خارجيا.

التحركات الميدانية التي يتفنن حزب مستقبل وطن في تدشينها في الشارع المصري، عززت من أهمية كلمة رئيس الأغلبية النيابية، فلا يترك حزب مستقبل وطن مناسبة إلا ويحقق فيها اصطفافا ويسخر قدراته من أجل المواطنين، في تضافر حقيقي مع جهود مؤسسات الدولة فى غير الجانب التشريعي، وهو ما ثمنه المهندس أشرف رشاد تجاه جهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية، فى التخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال إقامة معارض ومنافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة، وتوفير الدعم لغير القادرين ومتوسطي الدخل.

فرسان التنسيقية

حالة من الوعي الوطني الفائق تجلت في الكلمة التي عبر بها النائب أحمد مقلد عن اتجاه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيال الوضع القائم الآن في مصر والعالم، حيث قال: دورنا ترسيخ الوعى الشعبى، وأن المواطنين يتعرفوا بشكل وافى حقيقة الازمة، وأن يكون هناك تعاون بين كل المؤسسات من اجل تخفيف الأثر، وليس إزالتة حتى تعود الحياة لطبيعتها من خلال عودة حركة التجارة العالمية والإمداد والشحن والإغلاق بسبب كورنا وانتهاء الحرب الروسية الاوكرانية.