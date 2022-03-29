تعرف على موعد صرف معاشات شهر ابريل 2022

موعد صرف معاشات شهر ابريل 2022.. يتسائل العديد من المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر ابريل 2022، وذلك مع اقتراب الشهر حيث ينتظر هذا الأمر ما يقرب من عشرة ونصف مليون مواطن وهم اصحاب المعاشات.

دوت الخليج

تقوم الهيئة القومية للتامينات بالبداية في الزيادات الجديدة والتي يقرر صرفها مع بداية شهر يوليو 2022، حيث تقوم الهيئة في صرف المعاشات لشهر ابريل وذلك عبر كل من البنوك ومكاتب البريد ومنافذ شركة فورى ومن الهاتف المحمول، وقترب عدد من ينتظر هذه المعاشات ما يقرب من 10.5 مليون نصف صاحب معاش.

موعد صرف معاشات شهر ابريل 2022 للموظفين

وفي نفس السياق اوضحت الهيئة بانه بداية من شهر ابريل والي يتزامن قدومه مع قدوم شهر رمضان سوف يتم العمل على صرف المعاشات بزيادة 13% وذلك وفقا لما قررته الدولة ،ويكون ذلك بحد ادنى 120 جنيه اما الحد الاقصى 1222 جنيه .

ويكون هذا الاستلام وفقا لما تقرره الدولة من المواعيد وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022

ونوهت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 :

يوم 1 و2 أبريل 2022 يبدأ الصرف لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه

يوم 3 و4 أبريل 2022 يبدأ الصرف لأصحاب المعاشات الأكثر من 1000 والأقل من 2000 جنيه

يوم 5 و6 أبريل 2022 يبدأ الصرف لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه

اقرأ ايضا: البرلمان يقر نهائيا العلاوات وزيادة المعاشات.. ونواب: الرئيس أبدع في مواجهة الأزمة العالمية الكبيرة.. والحكومة سباقه فى حماية المواطن

تجدر الاشارة الى ان مجلس النواب، وفق اليوةم خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

الموافقة ايضا شملت زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالاضافة الى بتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة لاصحاب المعاشات.

وفي هذا الاطار تقدمت النائبة جيهان البيومي عضو مجلس النواب بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلي الشعب المصرى بشأن حلول شهر رمضان الكريم ،لافتة إلى ما تشهدة الدولة اليوم من الحكومة المصرية بشأن سرعة إتخاذ هذا القرار تجاة العلاوة في شهر ابريل بدلا من شهر يوليو فأن هذا قرار صائب من الحكومة.