تحرك حافلة منتخب مصر إلي ملعب مباراة السنغال

تحركت حافلة منتخب مصر منذ قليل ، من مقر اقامتها في السنغال إلي مدرجات ملعب عبد الله واد " ديامينياديو" المستضيف لمباراة منتخب مصر أمام السنغال المقرر إقامتها اليوم فى السابعة مساء بتوقيت مصر، فى إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

يخوض المنتخب الوطنى ملحمة كروية من 90 دقيقة فاصلة أمام السنغال لخطف بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال هى ON TIME SPORTS 1 و ON TIME SPORTS 2 ، أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2 .

أعلنت قنوات أون تايم سبورت عن معلقى أحداث مباراة مصر والسنغال فى مباراة العودة اليوم، وهم مدحت شلبي وحاتم بطيشة وكذلك محمد الكواليني ومؤمن حسن.

تبدو المؤشرات بالنسبة لتشكيل منتخب مصر الوطني كالآتي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عمر جابر، علي جبر، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح

الوسط: عمرو السولية، محمد النني، حمدي فتحي

الهجوم: تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح