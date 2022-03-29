القبض على أحمد طنطاوي أمين الشرطة المزيف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة يدعى أحمد طنطاوي، والنصب والاحتيال على عدد من المواطنين بمحافظة سوهاج.

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