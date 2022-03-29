مصدر مقرب من فريد الديب ينفي شائعة وفاته: صحته جيدة

نفى مصدر مقرب من المحامي فريد الديب ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، من وفاة المحامي الشهير، بسبب وعكة صحية مر بها.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" إن المحامي القدير بصحة جيدة، وإن ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي شائعات مغرضة ليس لها هدف سوى البلبلة والفتنة.