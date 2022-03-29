أسامة ربيع: مصر أم الدنيا وستظل كذلك دائمًا وابدًا

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن مصر أم الدنيا وستظل كذلك دائمًا وابدًا كما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عاشت مصر حرة وقوية برئيسها وجيشها وشعبها النبيل.

وحرص الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس،على تهنئ المواطنين وكل عام وانتم بخير.. وكل عام ووطننا الغالي في أمن واستقرار وازدهار.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الجميع على اتم الاستعدادات لبذل كل جهد والتضحية بأسمى ما يملكون من دماء وأرواح في سبيل تقدم وازدهار مصر، وذلك نيابة عن جميع العاملين بالهيئة.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال مؤتمر صحفي على فضائية "الأولى"، “نؤمن بما يجب علينا أن نقدمه لأهل بلدنا، حتى يتحقق لها المكانة التي يستهدفها المشروع الوطني الشامل والذي تتبناه الجمهورية الجديدة، حيث يعمل على وضع مصر في الموقع الذي يليق بها، أي في صدارة العالم”.