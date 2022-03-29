محافظ أسوان يستعرض المقومات والمشروعات التنموية مع السفير السنغافورى

جدة - نرمين السيد - استعرض أشرف عطية محافظ أسوان مع سفير جمهورية سنغافورة بمصر "Dominic Goh دومنيك جوه" خلال زيارته للمحافظة، أبرز المقومات الطبيعية والاقتصادية والاستثمارية والمحجرية التى تتمتع بها المحافظة، ومختلف المشروعات التنموية المنفذة، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية.





ورحب عطية بالسفير السنغافورى لزيارة معالم أسوان السياحية، لاسيما فى ظل كونها مشتى عالمى يشهد خلال الفترة الحالية إهتماماً ملحوظاً من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل استعادة الواجهة الحضارية والجمالية للمحافظة العريقة، متمنياً زيادة الحركة السياحية لشعب سنغافورة لأسوان للتعرف عن قرب على التنوع الفريد الذى تمتاز به وخاصة فى القطاع السياحى.

ومن جانبه، أعرب السفير السنغافورى عن سعادته بزيارة أسوان والتعرف عن قرب على مقوماتها السياحية والاقتصادية والاستثمارية، مشيداً بما تشهده محافظة أسوان من مشروعات كبرى لها صدى عالمى مثل مشروعى محطات الطاقة الشمسية ببنبان، ومدينة أسوان الجديدة.

ولفت إلى أنه سيقوم وفد صناعى من سنغافورة بزيارة المحافظة من أجل بحث فرص الإستثمار للثروات الطبيعية التى تذخر بها، ولاسيما من خامات الفوسفات والجرانيت والرخام تمهيداً لإقامة توأمة بين أسوان واحدى مدن سنغافورة التى تتشابه معها إقتصادياً وثقافياً وفنياً وعلمياً.

وفى نهاية اللقاء، تبادل محافظ أسوان وسفير سنغافورة الدروع التذكارية تعبيراً عن علاقات الصداقة الوطيدة بين البلدين.