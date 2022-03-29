بمشاركة 240 عارضا.. إقبال كبير من المواطنين على معرض «خير مزارعنا لأهالينا»

جدة - نرمين السيد - شهدت حديقة الأورمان، اليوم الثلاثاء، إقبالًا كبيرًا من المواطنين على معرض السلع الغذائية "خير مزارعنا لأهالينا" المقام حاليا في حديقة الأورمان والذى افتتحه أمس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.





ويحتوى جميع المنتجات الغذائية الأساسية التى يحتاجها المواطنين بالإضافة إلى سلع شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة.

كما شهد مهرجان التمور إقبالا من المواطنين لشراء احتياجاتهم قبل الشهر الكريم وأقيم على هامش المهرجان ندوة حول أساليب مكافحة أمراض النخيل، وأيضا كيفية النهوض بصناعة وزراعة النخيل. وفى سياق متصل، مازال معرض زهور الربيع بالحديقة يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين للشراء والاستمتاع بالزهور ومناظرها الخلابة، حيث يشترك فى المعرض أكثر من 240 عارضًا من منتجى نباتات الزينة والزهور.

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