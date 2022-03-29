البابا تواضروس ووزيرة الهجرة يفتتحان مجمع الفلك لرعاية أبطال متلازمة داون

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك برفقة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والأنبا بولا أسقف مطرانية طنطا وتوابعها، والدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية، وعدد من أعضاء مجلسى والنواب والشيوخ.



وأعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن سعادتها بالمشاركة فى افتتاح مجمع الفلك لرعاية أبطال متلازمة داون من ذوى الاحتياجات الخاصة فى صحبة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قائلة إن إنشاء مجمع الفلك بهذه الإمكانيات يعد إنجاز غير مسبوق، لما يقدمه من تنمية جميع الحواس والعضلات والأعصاب لأبطال متلازمة داون.



وأضافت أن هذا المشروع يعكس اهتمام الدولة المصرية بمختلف أبنائها من ذوى القدرات والهمم الخارقة وهو امتداد لرؤية القيادة السياسية، والرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يؤكد دائما على ضرورة تلبية كل احتياجات ذوى الهمم، وتجسد ذلك فى احتفالية "قادرون باختلاف"، ويعد هذا المشروع ترجمة حقيقية لكافة مفاهيم الجمهورية الجديدة.

وخلال تفقد أقسام مجمع الفلك، أشادت وزيرة الهجرة بالمستوى المتميز للمبنى الذى يهدف فى المقام الأول لتقديم الرعاية المتكاملة لذوى الهمم من أبطال متلازمة داون، كونه أحد أهم المشروعات الخدمية المقدمة للأطفال من أبطال متلازمة داون ويعد نموذجا متكاملا فى مصر والشرق الأوسط متخصص فى تأهيل ودمج ذوى القدرات الذهنية الخاصة وتحديدا «أبطال متلازمة داون» فى المجتمع وفق معايير علمية دقيقة.

ووجهت الوزيرة التحية إلى الأنبا بولا أسقف مطرانية طنطا، على مجهوداته المتواصلة حتى اكتمل حلم بناء مجمع الفلك، مشيرة للدور الوطنى للكنسية المصرية الممتد للمساهمة فى دعم جهود الدولة المصرية فى مختلف المجالات، وكذلك تعاونهم مع وزارة الهجرة للحفاظ على الولاء والانتماء للوطن، فى نفوس أبناء مصر بالخارج، وكذلك عدد من الأنشطة والجهود خاصة أثناء جائحة كورونا وملتقات الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج.

وأبدت د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، سعادتها بالمشاركة فى افتتاح مجمع الفلك لرعاية أصحاب متلازمة داون بمحافظة الغربية، والذى يتواكب مع اليوم العالمى لمتلازمة داون، تفعيلا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 2011 بإعلان يوم 21 مارس يوما عالميا لمتلازمة داون‏، حيث دعت جميع الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الدولية الأخرى ‏والمجتمع المدنى، بما فى ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، إلى الاحتفال باليوم ‏العالمى لمتلازمة داون بطريقة مناسبة لتوعية الجمهور بمتلازمة داون.

ووجهت القباج تحية خاصة للقيادة السياسية وقالت: "لنا فيها قدوة فى الاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة والتعامل معهم بدون تمييز وترجم ذلك فى دستور 2014 وكانت قضاياهم على رأس الأولويات"، مشيرة إلى أن مصر تشهد طفرة حقوقية، حيث تم إعداد قانون الأشخاص ذوى الاعاقة وأطلق عام ذوى الإعاقة والعديد من الإجراءات، وكلنا مسائلون أمام السيد رئيس الجمهورية عن حقوق هذه الفئة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الاستثمار فى البشر دون تمييز أو تفرقة ضرورة، حيث لا يجوز ترك مواطنا خلف الركب ونحن نبنى الوطن فهذه المرحلة تستنفر كل الطاقات لأننا نبنى الوطن من جذوره، وبناء الوطن وحده لا يكفى، حيث يجب أن نهتم ببناء البشر ولابد أن نتكاتف ونمد أواصر التعاون الوثيق بين كافة الجهات، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى لديها 630 هيئة تأهيلية للأشخاص ذوى الإعاقة، وتقدم العديد من الخدمات لذوى الإعاقة بالشراكة والتعاون مع المؤسسات الأهلية والدينية والجامعية، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالأطفال منذ الطفولة المبكرة حيث يبدأ فى هذا السن تشكيل اتجاهات الطفل.

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن "أطفال مجمع الفلك زرعوا البسمة والفرحة فى حياتنا، وأحيى الفكرة وصاحب الفكرة والمستفيد منها هذه الفكرة المبدعة، نحن فى وطننا وجمهوريتنا الجديدة نحتاج إلى الأفكار المدعة التى تثرى الوطن وتعلى من شأنه"، مشيرا للدور الهام التى يقوم به مجمع الفلك تجاه المجتمع وتعد رمز لسفينة النجاة وكذلك رمز الخير، وأضاف: "إن الله وضع المحبة فى قلوب البشر وهى السبب وراء إنجاز هذا الصرح الكبير الذى سيخدم أبناءنا من ذوى القدرات الخاصة، وأن الجميع مستفيد من هذا المكان ومنهم الأسر وكذلك القرية التى أنشأ فيها المشروع ويقدم عنوانا رائعا لمفهوم الخدمة السليمة".

من جانبه، قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية: "أود أن أقدم كل آيات الحب للكنيسة المصرية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى، وإنه لمن دواعى سرورى أن أشارك فى تدشين مجمع الفلك فهو عمل وطنى خيرى جليل يأتى اتساقا مع خطط الدولة المصرية التى تعمل على تقديم الدعم لمختلف الفئات"، مضيفا أن توجيهات السيد الرئيس لتقديم الرعاية والاهتمام للفئات ذوى القدرات الخاصة، وأن تهتم المشروعات التكافلية بتحويل هذه الفئات إلى فئات قوية منتجة وداعمة الوطن، وهم اهل لذلك.

من ناحيته، قال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية: "نحتفل اليوم بتدشين مشروع مجمع الفلك لرعاية أبطال متلازمة داون من ذوى الاحتياجات الخاصة، ذلك المشروع المتكامل ونشعر بالفخر الشديد لإنشاء المشروع على أرض محافظة الغربية، ونرى فيه صرحا عظيما يتحقق فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى ضوء جهود الدولة المصرية لبناء الإنسان المصرى، وقد نال أبناؤنا من ذوى القدرات الخاصة قسطا كبيرا من الاهتمام والدعم والعمل على دمجهم فى المجتمع المصرى باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع، وفى هذا الإطار قطعت محافظة الغربية شوطا كبيرا فى محور بناء الإنسان من خلال عمليات تطوير مستمرة فى كافة المجالات".

وفى نفس السياق، قال الأنبا بولا أسقف مطرانية طنطا، أن مجمع الفلك بنى على مساحة 6300 متر حيث يقدم المشروع خدمة مجانية لجميع أبناء الوطن بلا تمييز، لأبطال متلازمة داون وتم إنشاءه بمواصفات عالمية على هيئة فلك نوح ويشمل المبنى الأول جميع التجهيزات التى تعمل على تنمية جميع الحواس والعضلات والأعصاب لأبطال متلازمة داون، بالإضافة إلى دورين للسكن على مستوى فندقى يشمل ثمانى شقق إلى جانب مبنى ثانى جارى إنشاؤه على ثلاثة أدوار سكنية لإتاحة فرص عمل لأهل القرية بالإضافة لمشاركة المقيمين والمترددين من متلازمة داون بما يناسبهم من أعمال فضلا عن حدائق وملاعب مفتوحة، ويضم مبنيين الأول مساحته 1473 مترا مربعا، والثانى مساحته 1050 مترا مربعا، بخلاف المساحات الخضراء والصوبات الزراعية والملاعب المفتوحة للمستفيدين من خدمات المشروع.